Roquetas se prepara para la tradicional procesión de la Virgen del Rosario por el municipio Este martes, el municipio realizará la misa a las 19.00 horas y a continuación la procesión de la patrona para finalizar sus fiestas

La Maratón de Caminar es una de las actividades más concurridas de las Fiestas de Roquetas.

Roquetas de Mar está a punto de finalizar sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario. Unas fiestas que son ya las últimas del calendario de fiestas patronales de todo el municipio roquetero.

Para ello, todavía queda este martes, el día grande, para celebrar con familiares, amigos y vecinos unos festejos con la importancia de la tradición y a la vez de la modernidad, y sobre todo con muchas actividades hasta altas horas de la noche.

Este domingo, el municipio abrirá los ojos y las orejas con el tradicional despertar de cohetes, podrá disfrutar de la gran diana de gigantes y cabezudos (con salida desde la Plaza de la Constitución, del Día de la Bicicleta (con salida desde el Parque de Los Bajos).

Más actividades

Además, el gran festival del hinchable infantil con animación infantil, el taller de maquillaje de fantasía y globoflexia, y de la gran fiesta Holi y de espuma (las tres actividades se realizarán en el Parque de Los Bajos) serán las actividades de la jornada de este domingo. Para comer, hay una opción relevante como es la ruta del tapeo y el aperitivo en los bares del municipio.

Ya, por la tarde, Roquetas de Mar contará con el rezo y meditación del santo rosario (a las 18.30 horas), con la santa misa mayor presidida por Antonio Gómez Cantero, Obispo de Almería, y a continuación, la procesión de la patrona de la localidad costera, la Virgen del Rosario Coronada y Alcaldesa Perpetua, recorrerá las calles de la ciudad con salida desde la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Ya, por la noche, el municipio regalará a sus vecinos y visitantes un gran espectáculo piro - musical en honor a la patrona (a las 22.00 horas), proseguirán las casetas de la noche joven y finalizarán las fiestas con un gran baile a cargo de la orquesta 'Sabor a Menta' (a partir de las 22.30 horas).

Resto de las fiestas

El Consistorio roquetero preparó un completo programa de actividades para celebrar las Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua del municipio, que tendrán lugar del sábado 4 al martes 7 de octubre.

La programación que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar diseñó de cara a la celebración de estas fiestas cuenta con la colaboración de todas las áreas del Consistorio que se volcaron en la organización de la misma. El sábado 4 de octubre, se iniciaron estas fiestas con la celebración del Maratón Caminar desde la Plaza de la Constitución para continuar después con el tradicional desayuno saludable.

Entre las actividades previstas para esa primera jornada festiva destacaron la Ruta del Tapeo, el taller de maquillaje de fantasía, de Globoflexia o la fiesta infantil del videojuego entre otras iniciativas infantiles que se celebraron en el Parque de Los Bajos. También destacó el Encuentro Flamenco 'Vístete con Volantes y Lunares» y el baile de la orquesta 'Alma Andaluza' en la Plaza de la Constitución.

Las actividades lúdicas continuaron el domingo con la celebración del Torneo de Petanca 'Virgen del Rosario', el de dominó, ajedrez o el paseo a caballo con salida desde la Plaza de Toros junto con un gran número de actividades infantiles que se celebraron en el Parque de Los Bajos como por el espectáculo del Gran Mago Pedro Lucas.

Penúltimo día

Asimismo, el lunes 6 de octubre se llevó a cabo el pasacalles infantil con carrozas con salida desde la Plaza de la Iglesia y la celebración de la misa para continuar con la ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario. Por la noche, se realizó la Gala del Mayor con la presentación del espectáculo 'El Reencuentro' bajo la dirección musical de José Álvarez y con las actuaciones de María Espinosa, Fran Doblas, María Lozano, José Ortiz, Manuel Cribano, Toñi Ronquillo.