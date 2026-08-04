Roquetas prepara una nueva jornada de socorrismo en Las Ventillas

La Playa de Las Ventillas de Roquetas de Mar vivirá el miércoles, 12 de agosto, con la campaña de concienciación 2026 del Ayuntamiento de Roquetas ... de Mar junto a Socorrismo Almería. Un taller gratuito donde los más pequeños de la casa se convierten en auténticos guardianes de las playas del municipio.

Tres misiones les esperan desde los pequeños héroes al rescate con actividades relativas al conocimiento del soporte vital básico y cómo actuar ante una emergencia, como ser un socorrista por un día y 'Guardianes de la Costa', cuidando y protegiendo el litoral. Para estas actividades, todos los niños reciben regalos, además de participar en un sorteo especial de premios.

Asimismo, las próximas citas para la realización de este evento son las siguientes: el 19 agosto en la Playa de La Romanilla y el 26 agosto en la Playa de La Urbanización de Roquetas de Mar. Además, ya se realizó la primera jornada de este taller gratuito el pasado 30 de julio en la Playa de Las Salinas. Todas las actividades se realizarán a desde las 11.00 horas hasta las 14.00 horas y con entrada libre y gratuita, siendo las plazas limitadas a 30 personas.

A su vez, la empresa concesionaria del servicio de salvamento y vigilancia de las playas de Roquetas llevó a cabo hace unos días un simulacro de rescate en la playa de Las Salinas. Esta actuación se realizó dentro del proceso de inspección técnica para la renovación de las certificaciones de calidad en el municipio costero.