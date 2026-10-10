Roquetas prepara la noche en negro con 1.000 euros en premios
Las inscripciones están abiertas desde el 6 de octubre, y finalizarán el 27 de octubre
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está ultimando todos los detalles para que el viernes, 30 de octubre, el municipio se convierta en el mejor ... escenario de terror: tren de las sombras, pasaje del terror, magia, cuentacuentos, taller de Halloween, pasacalles coreográficos, concierto de Big Band y concierto fin de noche. Y este año, el comercio local también se viste de miedo: vuelve el Concurso de Escaparates Noche en Negro 2026.
El primer premio recibirá unos 500 euros y un reportaje en vídeo. El segundo premio recibirá unos 300 más una foto noticia, y el tercer premio recibirá unos 200 euros y una publicación en redes sociales.
Asimismo, las inscripciones están abiertas desde el pasado martes, 6 de octubre, y finalizarán el martes, 27 de octubre. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar explican que si se tiene una iniciativa para sumar a la programación se la puedes hacer llegar a través del correo electrónico comercio@roquetasdemar.es.
Colaboración
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar renovó hace unos días su convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería con el objetivo de seguir acercando a las empresas, pymes, autónomos y emprendedores del municipio los servicios, programas y recursos de apoyo que presta la institución cameral.
El nuevo convenio, suscrito por el alcalde, Gabriel Amat, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, contempla una subvención nominativa de 45.000 euros destinada al mantenimiento del servicio de proximidad de la Cámara en Roquetas y al desarrollo de servicios a través de la Oficina Cameral dirigidos a empresas, emprendedores y desempleados del municipio.
Entre las actuaciones contempladas se encuentran también la promoción del comercio minorista, el asesoramiento y apoyo en las gestiones administrativas que determine el Ayuntamiento, así como la prestación, tanto presencial como online, de servicios de interés empresarial en ámbitos como comercio interior, formación y empleo, comercio exterior, sociedad de la información e innovación.
El convenio contempla, además, la colaboración de la Cámara en proyectos conjuntos con el Ayuntamiento y el desarrollo de acciones de comunicación .