Roquetas prepara un 'mar de actividades' para celebrar su fundación

Este 2026, que se celebra la separación de Roquetas del municipio de Felix y la consecución de su Ayuntamiento propio, traerá consigo múltiples actividades relacionadas ... con la historia.

En el abanico de actos organizados por la Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas de Mar constan, según su presidenta, María José López Carmona, la presentación de libros, charlas y conferencias, visitas guiadas, exposiciones o recreaciones, entre otras.

El pasado 1 de abril dio comienzo una de esas actividades que darán cuerpo a la conmemoración de la fundación de Roquetas de Mar como fue la recreación del siglo XVIII con trajes de época.

Taller Costura Histórica

López Carmona comenta que es el tercer año que ponen en práctica el Taller de Costura Histórica del que salen cuatro o cinco trajes cada temporada. Según su responsable, en esta ocasión, estuvieron más centrados en vestuario de invierno, «dado que teníamos compromisos para los meses menos cálidos. Por ello elaboramos capas de distintos cortes y tamaños, utilizando lanas, panas y tejidos de algodón grueso para dar mayor autenticidad al vestuario exhibido».

Por su parte, la presidenta sostuvo que «ahora de cara a la primavera y verano, tanto los diferentes fragmentos de los trajes como las telas utilizadas tendrán algo más de ligereza por los rigores habituales del tiempo, pero siempre dentro de los estándares que definen las piezas básicas del traje masculino y femenino del siglo XVIII». Esta exhibición tendrá una periodicidad mensual, aunque aún sin determinar, debido sobre todo a los vaivenes de la climatología en estos últimos tiempos.

Asegura María José López con total seguridad que «los vecinos y visitantes de Roquetas de Mar tendrán la oportunidad de disfrutar de Paseos del Siglo XVIII, al menos, una vez al mes. Cada salida llevará diferente vestuario y atrezo, partiendo y recorriendo distintos lugares del municipio.

El primer entorno elegido fueron los alrededores del Castillo de Santa Ana y el Faro de Roquetas, donde más de un visitante eligió para hacerse una foto y llevarse un recuerdo del municipio y del aniversario de su nacimiento. Como ya señaló López Carmona, los miembros de la asociación también estarán en Roquetas Centro o las Urbanizaciones Turísticas.

Además, la presidenta explicó que «tanto visitantes como vecinos quieren conocer nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestros ritos y leyendas, y nuestra historia, eso es así, y debemos estar preparados para mostrársela desde todos los ámbitos posibles».