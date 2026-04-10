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Una de las imágenes de los integrantes de la recreación del siglo XVIII en el municipio roquetero. IDEAL

Roquetas prepara un 'mar de actividades' para celebrar su fundación

Una de las actividades es la recreación del siglo XVIII con trajes de época que se ha realizado en el entorno del Castillo de Santa Ana y en el Faro

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 10 de abril 2026, 01:04

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Este 2026, que se celebra la separación de Roquetas del municipio de Felix y la consecución de su Ayuntamiento propio, traerá consigo múltiples actividades relacionadas ... con la historia.

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