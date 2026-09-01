Roquetas ya se prepara para la llegada de la Policía Nacional: inicia las obras de la comisaría provisional

La llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar cada vez está más cerca y ya se están dando pasos de gigante en la ... localidad del Poniente. De hecho, el pasado 10 de agosto, dieron comienzo las obras de la comisaría provisional de la Policía Nacional en Roquetas.

Concretamente, se puede ver en las proximidades de la Plaza de Toros del municipio un cartel informativo que indica la 'Nueva Comisaría Policía Nacional', un vallado y dentro del mismo que protege a los locales que cuentan con una capa de pintura blanca realizada hace unos días.

Son tres locales, que suman en su conjunto, unos 642 metros , según informó el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, durante la firma del protocolo general para la implantación de la Policía Nacional en Roquetas el pasado 26 de junio.

Mismamente, Pardo indicó en la visita que realizó al municipio para la firma que la comisaría provisional necesitará de una inversión de unos 750.000 euros y de, al menos, cinco meses para adecuar los locales, teniendo como objetivo que pueda estar prácticamente lista para finales de este año.

Policía Nacional

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, indicó durante la firma de protocolo general para la llegada de la Policía Nacional a Roquetas, realizada a finales de junio, que la implantación es «muy importante por varias razones.

Ahora mismo, vivimos en España, que es uno de los países más seguros del mundo. Tenemos un gran patrimonio colectivo, que es la seguridad que además es fruto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, la Policía Nacional entre ellos, jueces, fiscales, creo que todos tenemos que estar muy satisfechos de ser de los países más seguros del mundo».

Además, reseñó la importancia que tiene Roquetas en la provincia de Almería, así como para el resto de Andalucía. A su vez, Pardo explicó que «el objetivo es que vengan 210 agentes de Policía Nacional y según necesidades se ampliará la plantilla». Asimismo, el director general de la Policía añadió que la inversión será de unos cinco millones de euros para la comisaría de Policía Nacional.

Este protocolo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para impulsar y coordinar las actuaciones jurídicas, técnicas y materiales orientadas a la adaptación del edificio municipal situado en avenida de Alicún, que ofreció el Ayuntamiento para albergar, respectivamente, dependencias de la Jefatura de la Policía Local y de la Comisaría de Policía Nacional.

«Lo cierto es que va a ser un placer compartir las instalaciones con la Policía Local para seguir sumando esfuerzos y ofrecer un servicio público cercano y útil a los roqueteros y roqueteras», subrayó Pardo Piqueras.

Pasos

Tras la firma del protocolo, el Ayuntamiento de Roquetas y el Gobierno tienen que seguir dando pasos para la llegada de la policía. Lo siguiente será que el Ayuntamiento de Roquetas y la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, firmasen un convenio de colaboración para la cesión de la parte del edificio que corresponderá a la Policía Nacional.

Asimismo, tanto el Consistorio como la Dirección General de la Policía firmaran un convenio para encomendar al Ayuntamiento la dirección de la obra de remodelación del edificio de la policía. Al ser de su propiedad y compartirlo con Policía Local.

La tercera cuestión, es que Gabriel Amat comentó en un Pleno que se hizo hace meses, que debía cederse los locales de la Plaza de Toros para que el Ministerio empezase la reforma inmediatamente y pueda abrirse la comisaría provisional en unos meses.