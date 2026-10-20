Roquetas se prepara para una jornada dedicada a la Ciberseguridad

Roquetas de Mar celebrará el próximo jueves, 22 de octubre, una jornada dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia artificial que reunirá a profesionales del ... ámbito tecnológico, representantes institucionales, especialistas en seguridad digital y expertos del sector público y privado para analizar los principales desafíos que plantea la transformación digital.

El encuentro, en el que participarán representantes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (Coit), se desarrollará entre las 9.00 horas y las 14.00 horas, con un programa que combinará ponencias especializadas, una mesa redonda y espacios de intercambio de experiencias entre profesionales.

Esta iniciativa pone el foco en la necesidad de reforzar la protección de las empresas y las administraciones públicas frente a unas amenazas digitales cada vez más complejas, así como en la importancia de incorporar la inteligencia artificial de manera segura, responsable y conforme al nuevo marco normativo europeo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que la celebración de esta jornada da continuidad al interés del Ayuntamiento por promover iniciativas relacionadas con la innovación tecnológica, la transformación digital y la ciberseguridad. En este sentido, Amat subrayó que «el encuentro constituye una oportunidad para favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones, empresas y profesionales, así como para sensibilizar sobre la importancia de adoptar medidas de prevención y protección frente a los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías».

La jornada concluirá a las 13.10 horas con el apartado de conclusiones y clausura, seguido de un cóctel de networking de cierre, previsto entre las 13.25 horas y las 14.00 horas. Con esta iniciativa, Roquetas de Mar se pone a la vanguardia de los eventos relativos a la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial, temas que son relevantes para la ciudadanía.