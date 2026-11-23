El municipio de Roquetas de Mar contará este miércoles 25 de noviembre con la celebración del acto institucional con motivo del Día Internacional para la ... Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha en la que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirmará su compromiso con la prevención de la violencia de género, la igualdad y la sensibilización social.

Además, Roquetas organiza un taller de defensa personal que se desarrollará los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, bajo el título 'Seguridad, confianza y autonomía'. Esta actividad, abierta a toda la ciudadanía del municipio, se celebrará a las 16.30 horas en el Edificio Polivalente de El Puerto.

Asimismo, el viernes 11 de diciembre tendrá lugar el taller Desmitificando el amor romántico: Construyendo relaciones sanas e igualitarias, previsto a las 17.00 horas en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Delegación de la Mujer y el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), organizó un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Una programación que se desarrolla durante todo el mes de noviembre y se prolongará hasta diciembre, con el objetivo de fomentar la concienciación, la sensibilización y la prevención de la violencia de género entre la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende trasladar el mensaje de que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no debe limitarse a una jornada concreta, sino que requiere un compromiso permanente de toda la sociedad. Para ello, se programaron distintas actividades que abordan aspectos como la autoestima, el bienestar emocional, las relaciones afectivas saludables, la igualdad y la autonomía de las mujeres.

Resto de actividades

La programación arrancó el miércoles 11 de noviembre con el taller de coaching La banda sonora de una mujer, que se celebró a las 17.00 horas en el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM).

El jueves 12 de noviembre tuvo lugar el taller de bienestar emocional Cuidarnos para sentirnos bien, en colaboración con la Asociación de Mujeres Dulcemar, en la sede de esta asociación.

El viernes 13 de noviembre se desarrolló el taller 'Desmitificando el amor romántico: Amar sin mitos, vivir sin violencia', en colaboración con la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Asunción de El Parador. Esta actividad permitió reflexionar sobre los mitos del amor romántico y la importancia de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre se celebró el taller de defensa personal Mujeres fuertes, mujeres libres: defensa personal e igualdad, dirigido a trabajadoras del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Las sesiones tuvieron lugar a las 16:30 horas en el Edificio Polivalente de El Puerto.

Asimismo, el martes 18 de noviembre, a las 17.00 horas, el Centro Municipal de Información a la Mujer acogerá un nuevo taller de coaching titulado La magia de quererte, una propuesta enmarcada en las actividades dedicadas al bienestar y al fortalecimiento personal.

También se celebró una Marcha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este domingo 22 de noviembre, como muestra de rechazo a la violencia de género y de sensibilización ciudadana