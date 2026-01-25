Roquetas prepara ya el Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas

El municipio de Roquetas de Mar acogerá los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero el VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas ... con Vinculación a La Legión, una cita de carácter religioso, cultural e institucional que reunirá a un total de 34 hermandades de toda España unidas por su histórica relación con La Legión.

Un evento que dará comienzo el viernes 30 de enero con el acto de apertura oficial, que tendrá lugar en la Escuela de Música de El Parador. A continuación, en estas mismas instalaciones se celebrará una ponencia de carácter militar a cargo del General Jefe de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII, José Agustín Carreras Postigo, presentada por el teniente coronel del Grupo Logístico II de La Legión.

Más actividades

La jornada inaugural continuará con un concierto de música militar ofrecido por la Unidad de Música de la Brigada de La Legión y la Banda de Guerra, cuya recaudación será destinada íntegramente a la Fundación Ayuda al Compañero. El primer día concluirá con una copa de bienvenida en la Casa de Hermandad de El Parador, favoreciendo el primer encuentro entre las hermandades participantes.

El sábado 31 de enero se iniciará en la Base 'Álvarez de Sotomayor' con la celebración de la Santa Misa en su capilla. Posteriormente, tendrá lugar la inauguración del Mosaico Conmemorativo del VIII Encuentro, seguida de la parada militar y la formación del tradicional Sábado Legionario, uno de los actos más solemnes y representativos del programa.

Tras estos actos, se celebrará un acto social que permitirá la convivencia entre autoridades civiles y militares, representantes de las hermandades y participantes. Por la tarde, en el hotel Portomagno, se desarrollará la reunión de la Confraternidad con los Hermanos Mayores o representantes de las hermandades asistentes pertenecientes a la misma.

La jornada concluirá en el Centro Social y Cultural de El Parador con una copa y cóctel de bienvenida, la entrega de detalles conmemorativos y la cena de confra-ternización, que incluirá discursos institucionales, brindis legionario y música en directo, así como una exposición de trajes y uniformes de las hermandades.

El domingo comenzará con la celebración de la Santa Misa en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, oficiada por Jesús Zapata Rueda. Ya por la tarde, el Teatro de la Escuela de Música de El Parador acogerá la ponencia religiosa, presentada por el Hermano Mayor José Manuel López Hernández y pronunciada por Jesús Zapata Rueda poniendo así el broche final a este gran fin de semana de fe, convivencia y tradición.