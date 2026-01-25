Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos de la presentación en este acto en Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas. IDEAL

Roquetas prepara ya el Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas

Un total de 34 cofradías procedentes de distintos puntos del país como Badajoz, Elche, Huelva o Ceuta participarán en el evento ligado a La Legión

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 25 de enero 2026, 01:17

Comenta

El municipio de Roquetas de Mar acogerá los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero el VIII Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas ... con Vinculación a La Legión, una cita de carácter religioso, cultural e institucional que reunirá a un total de 34 hermandades de toda España unidas por su histórica relación con La Legión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja nieve y granizo en Granada y su área metropolitana
  2. 2

    Incendio en Sierra Nevada en un bloque de pisos
  3. 3 Alerta meteorológica en toda Andalucía por el temporal de frío, lluvia y nieve
  4. 4 El motivo por el que debes revisar tu vida laboral este 2026, según la Seguridad Social
  5. 5

    Renfe asegura ahora que tuvo conocimiento del accidente «inmediatamente» y lo comunicó a Emergencias
  6. 6 Las anunciadas nevadas dejan un leve manto blanco en Puebla de Don Fadrique
  7. 7 La estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura por el temporal
  8. 8 Rescatadas siete personas atrapadas en la nieve con sus vehículos en Huéscar
  9. 9

    Campanazo en el Nuevo Mirandilla para el Granada CF
  10. 10 Detenido en Loja por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas al ser delatado por el fuerte olor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas prepara ya el Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas

Roquetas prepara ya el Encuentro Nacional de Hermandades Cristianas