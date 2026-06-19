Roquetas prepara un dispositivo especial por San Juan

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar organizó un Plan Especial de Seguridad, Emergencias y Limpieza con motivo de la Noche de San Juan, que se ... celebrará el próximo 23 de junio. Miles de personas se darán cita en las playas del municipio para dar la bienvenida al verano, por lo que desde el Consistorio se diseñó un amplio dispositivo para que esta tradicional celebración se desarrolle con total normalidad. La información del operativo se recoge en la reunión de coordinación celebrada por el Ayuntamiento con las distintas áreas implicadas en este evento.

La reunión estuvo presidida por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y contó con la participación de las distintas áreas municipales implicadas, además de Policía Local, Protección Civil, socorrismo y las empresas concesionarias del servicio de limpieza.

Seguridad

En materia de seguridad, el dispositivo especial contempla la presencia de seis parejas de Policía Local, que desarrollarán labores de vigilancia y control durante toda la tarde y la noche para garantizar el correcto desarrollo de la festividad. Asimismo, permanecerán operativos tres bomberos, seis voluntarios de Protección Civil, la brigada de emergencias y dos ambulancias. Estos recursos se suman al operativo especial previsto por el Ayuntamiento para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «queremos que residentes y visitantes disfruten de la noche más corta del año con seguridad y responsabilidad. Damos la bienvenida al verano de la mejor forma posible y queremos que todos los que nos acompañen se sientan seguros, haciendo también un llamamiento a la responsabilidad de todos para que esta celebración transcurra de la mejor manera».

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que el principal objetivo de este amplio dispositivo especial es que las playas, los paseos marítimos y el conjunto del municipio presenten un perfecto estado desde primera hora de la mañana del Día de San Juan, permitiendo que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de una de las jornadas más señaladas del calendario.

A su vez, el servicio de socorrismo se reforzará durante la víspera de San Juan con la presencia de diez socorristas distribuidos en cinco puestos, desde Aguadulce hasta La Bajadilla, que permanecerán prestando servicio de vigilancia hasta las 02.00 horas de la madrugada.

Limpieza de playas y paseos marítimos

Los servicios municipales de limpieza de playas se reforzarán con un operativo de más de 110 operarios, entre personal encargado de la recogida manual de residuos y conductores de maquinaria. A este dispositivo se sumarán 15 palas cargadoras, 16 camiones y cinco tractores, que comenzarán a trabajar a partir de las 06.00 horas del día 24 de junio.

La concejala de Turismo y Playas subrayó que «nuestras playas son uno de los principales atractivos turísticos del municipio y nuestro objetivo es que, como ocurre cada año, el litoral se encuentre en perfecto estado desde primera hora de la mañana para el disfrute de vecinos y visitantes».

Además, los aseos de los paseos marítimos permanecerán abiertos durante toda la noche y se reforzará su limpieza en horario nocturno. Las tareas de limpieza de playas y paseos marítimos comenzarán a las 07.00 horas.

Por otro lado, en materia de limpieza viaria y de paseos marítimos se ha previsto un dispositivo de más de 40 personas, que comenzará a trabajar a las 06.00 horas y contará con cuatro cubas de baldeo, dos furgones hidrolimpiadores, un recolector de carga trasera de residuos sólidos urbanos y dos barredoras mecánicas, además de dos capataces y 17 operarios de barrido manual.