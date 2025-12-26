Roquetas prepara un dispositivo especial por Las Moragas

El Ayuntamiento de Roquetas puso en marcha un dispositivo especial de seguridad, limpieza y servicios con motivo de la celebración de las Moragas el próximo ... lunes 29 de enero. Se trata de un operativo especial que tiene como objetivo garantizar el correcto desarrollo de la celebración, reforzando la seguridad en las zonas de mayor afluencia y asegurando que el litoral roquetero luzca en perfecto estado antes y después de esta cita tan señalada del calendario navideño.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, hizo un llamamiento a la responsabilidad y al disfrute cívico de esta celebración tan especial. «Las Moragas forman parte de nuestra identidad como pueblo y son una tradición que se vive con ilusión generación tras generación. Pedimos a todos los vecinos y visitantes que disfruten de esta jornada con responsabilidad, respetando el entorno y contribuyendo a que nuestras playas se mantengan limpias y seguras», señaló el primer edil roquetero.

Historia ligada al mar

Gabriel Amat destacó la importancia de conservar y poner en valor las fiestas tradicionales del municipio, ya que en su opinión, «celebrar las Moragas es preservar nuestra historia ligada al mar y a la pesca, familiares y amigos nos reunimos para disfrutar de una jornada que se ha convertida seña de identidad de Roquetas a la hora de despedir el año».

En materia de seguridad, el dispositivo contará con la presencia de voluntarios de Protección Civil, dotados con vehículos de apoyo, así como con un refuerzo especial de la Policía Local en los paseos marítimos, el Puerto y las playas más concurridas, como La Romanilla, además del servicio ordinario habitual. Además, se llevará a cabo un refuerzo de limpieza de los aseos públicos de las zonas más frecuentadas a partir de las 12.00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento reforzará los servicios de limpieza, tanto en playas como en paseos marítimos y la zona del Puerto, donde se celebrará la tradicional verbena popular. Más de una quincena de operarios llevarán a cabo una limpieza intensiva del litoral a partir de las seis y media de la mañana para retirar ascuas y residuos con el objetivo de que las playas estén en perfecto estado durante la jornada del martes 30 de enero.

Asimismo, las Moragas son una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando las mujeres y los hijos de los pescadores iban a la playa a esperar su llegada tras pasar mucho tiempo en alta mar. Las hogueras se encendían para dar la bienvenida a los marineros y para celebrar su regreso a casa. También se usaban para ahuyentar a los malos espíritus y desear buena suerte durante el año venidero.

En la actualidad, esta celebración reúne a personas de todas las edades y procedencias en una fiesta navideña en el litoral roquetero que sirve como preámbulo de Nochevieja y que es todo un símbolo de la identidad y cultura roquetera.