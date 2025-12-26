Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los roqueteros celebran este evento que sirve como preámbulo de Nochevieja. IDEAL

Roquetas prepara un dispositivo especial por Las Moragas

Amat explica que este evento forma parte de la identidad del municipio y que es una tradición que se vive con ilusión generación tras generación

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 26 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas puso en marcha un dispositivo especial de seguridad, limpieza y servicios con motivo de la celebración de las Moragas el próximo ... lunes 29 de enero. Se trata de un operativo especial que tiene como objetivo garantizar el correcto desarrollo de la celebración, reforzando la seguridad en las zonas de mayor afluencia y asegurando que el litoral roquetero luzca en perfecto estado antes y después de esta cita tan señalada del calendario navideño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte del campo de fútbol de Húetor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  2. 2 Granada registra más de 450 incidencias en Nochebuena y la madrugada de Navidad
  3. 3 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva
  4. 4 Parte del campo de fútbol de Huétor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro
  5. 5

    Alquilar en Granada desde 15 hasta 30 metros cuadrados
  6. 6 Lluvias y tormentas inminentes en Granada: ¿puede volver a nevar?
  7. 7

    La guardia nocturna de Navidad
  8. 8 La Guardia Civil detiene a un miembro de la banda de atracadores del Valle de Lecrín: busca a los otros dos
  9. 9

    El Granada sopesa sus opciones con respecto a la salida de Hongla
  10. 10 Tres nacionalidades distintas y sus formas diferentes de vivir la Navidad en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas prepara un dispositivo especial por Las Moragas

Roquetas prepara un dispositivo especial por Las Moragas