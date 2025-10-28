Roquetas prepara un dispositivo especial en los cementerios por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, Salud y Consumo, puso en marcha el dispositivo especial con motivo de ... la festividad de Todos los Santos, que incluye la ampliación del horario de apertura de los cementerios municipales.

Así, los tres camposantos del término municipal - Roquetas, El Parador de Las Hortichuelas y Aguadulce - permanecerán abiertos en horario ininterrumpido de 9.00 horas a 19.00 horas, desde el martes 28 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre, ambos incluidos.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que este operativo tiene como objetivo «facilitar las visitas de los vecinos y garantizar un entorno adecuado y seguro para que puedan rendir homenaje a sus seres queridos en las mejores condiciones».

Dispositivo

En este dispositivo participan también la brigada municipal de mantenimiento, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, con el fin de asegurar que la afluencia de visitantes y vecinos se desarrolle con normalidad y sin incidencias.

Además, durante las últimas semanas se reforzaron las labores de adecentamiento, limpieza, jardinería, pintura y mantenimiento general en los tres cementerios del municipio, en coordinación con las áreas de Urbanismo y Limpieza Viaria. «Se trata de una actuación que realizamos cada año con especial atención a estas fechas, reforzando los servicios y garantizando que los cementerios se encuentren en perfecto estado para acoger a los vecinos que acuden a recordar a sus familiares», señala Muyor.

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Roquetas recomiendan una serie de buenas prácticas para que la jornada de visitas a los distintos camposantos del término municipal se desarrollen con normalidad. Entre las recomendaciones destacan la de respetar los horarios de apertura para permitir las tareas de limpieza y mantenimiento, seguir las instrucciones del personal en todo momento, evitar acceder con vehículos no autorizados, usar el agua de forma moderada en los puntos habilitados, no dejarla correr libremente y desechar residuos de flores en las papeleras y utilizar paños húmedos para limpiar las lápidas, evitando el derrame de agua.

Además, recomiendan no usar velas de cera ni colocar objetos de cristal; prefiera elementos de PVC o plástico bien sujetos, depositar restos vegetales en papeleras y evitar obstruir desagües y cuidar sus pertenencias y mantener respeto hacia los demás.

Ampliación de nichos

Ademas, cabe destacar que ya han finalizado las obras de instalación de un total de 184 nuevos nichos en los cementerios de Roquetas de Mar y El Parador. En concre-to, 136 unidades en el camposanto de San Jerónimo repartidos en dos parcelas y, en lo que respecta al cementerio de El Parador se han instalado 48 nuevos nichos en una única parcela interior.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, destaca el trabajo que se ha llevado a cabo para mejorar y renovar las infraestructuras básicas y, al mismo tiempo, atender la demanda futura de este servicio.