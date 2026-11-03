Roquetas prepara ya el Congreso Gastronómico MareTerra para los días 13 y 14 de diciembre

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar prepara la celebración de la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico MareTerra, que tendrá lugar los próximos ... días 13 y 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

La Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación de los servicios de organización, producción, contenidos, comunicación, movilidad y atención integral de este encuentro gastronómico, cuyo presupuesto máximo de licitación asciende a 66.000 euros, IVA incluido.

La celebración de esta segunda edición dará continuidad al congreso que tuvo lugar por primera vez en septiembre de 2025 y que reunió a profesionales de la gastronomía, la hostelería, la agricultura y la pesca, así como a expertos relacionados con el turismo gastronómico.

El Congreso MareTerra tiene como finalidad dar a conocer la gastronomía local y provincial, poniendo especial atención en los productos de la huerta y el mar, así como en el trabajo que desarrollan los profesionales de los sectores vinculados a la producción agroalimentaria y la restauración.

Esta actividad se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de Roquetas de Mar, una iniciativa cofinanciada al 50 por ciento por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que contempla distintas actuaciones relacionadas con la promoción turística del municipio.

Segunda edición de MareTerra

El Congreso Gastronómico MareTerra celebró su primera edición los días 21 y 22 de septiembre de 2025 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, con un programa que incluyó ponencias, demostraciones culinarias en directo, degustaciones, catas y encuentros entre profesionales del sector.

Entre las actividades que se desarrollaron destacó una demostración del ronqueo de un pez espada de 113 kilos, además de distintos showcookings protagonizados por cocineros de establecimientos hosteleros de Roquetas de Mar y de la provincia.

El programa también incluyó una charla coloquio sobre sostenibilidad y turismo gastronómico, en la que participaron profesionales de la restauración, la agricultura, la pesca y la comunicación gastronómica.

La primera edición contó con la colaboración de distintas instituciones y entidades vinculadas al sector turístico y gastronómico, entre ellas la Diputación Provincial de Almería, a través de la marca Sabores Almería, la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio y asociaciones relacionadas con la hostelería y la promoción turística.