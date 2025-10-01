Roquetas se prepara ya para celebrar las fiestas en honor a su Patrona, la Virgen del Rosario Hinchables, verbenas, torneos deportivos, un encuentro flamenco y procesión de la patrona son algunos de los eventos

Desde la Parroquia del Nuestra Señora del Rosario sale la procesión de la patrona del municipio.

J. Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, organizó un amplio programa de actividades para celebrar una de los festejos más esperados y con los que se cierra al calendario de fiestas patronales del municipio.

El Consistorio preparó un completo programa de actividades para celebrar las Fiestas en honor a la Virgen del Rosario, Patrona y Alcaldesa Perpetua del municipio, que tendrán lugar del 4 al 7 de octubre.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, animó a todos los vecinos y visitantes «a vivir estas fiestas con ilusión, ya que con ellas rendimos devoción y respeto a nuestra Patrona». Asimismo, destacó que «Roquetas de Mar es una gran ciudad que sigue conservando las tradiciones de un pueblo acogedor y esperamos que todos compartan con nosotros estos días de júbilo, alegría y convivencia».

La programación que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar diseñó de cara a la celebración de estas fiestas cuenta con la colaboración de todas las áreas del Consistorio que se volcaron en la organización de la misma.

El sábado 4 de octubre, se inician estas fiestas con la celebración del Maratón Caminar desde la Plaza de la Constitución para continuar después con el tradicional desayuno saludable.

Entre las actividades previstas para esta primera jornada festiva destacan la Ruta del Tapeo, el taller de maquillaje de fantasía, de Globoflexia o la fiesta infantil del videojuego entre otras iniciativas infantiles que se celebrarán en el Parque de Los Bajos. A partir de las nueve de la noche se celebrará el Encuentro Flamenco 'Vístete con Volantes y Lunares» para continuar con el baile de la orquesta 'Alma Andaluza' en la Plaza de la Constitución.

Domingo

Las actividades lúdicas continuarán el domingo 5 de octubre con la celebración del Torneo de Petanca 'Virgen del Rosario', torneo de dominó, ajedrez o el paseo a caballo con salida desde la Plaza de Toros junto con un gran número de actividades infantiles que se celebrarán en el Parque de Los Bajos como por ejemplo el espectáculo del Gran Mago Pedro Lucas.

Para el lunes 6 de octubre se llevará a cabo a partir de las siete de la tarde se celebrará el pasacalles infantil con carrozas con salida desde la Plaza de la Iglesia y ya a partir de las ocho de la tarde se celebrará la misa para continuar con la ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario.

A las nueve de la noche se celebrará la Gala del Mayor con la presentación del espectáculo 'El Reencuentro' bajo la dirección musical de José Álvarez y con las actuaciones de María Espinosa, Fran Doblas, María Lozano, José Ortiz, Manuel Cribano, Toñi Ronquillo.

Día Grande

El martes 7 de octubre, Día Grande de la Virgen del Rosario, continuarán las actividades de ocio y lúdicas con la gran diana con gigantes y cabezudos acompañados de una gran charanga a partir de las nueve de la mañana con salida desde la Plaza de la Constitución, el Día de la Bicicleta con punto de partida en el Parque de Los Bajos a partir de las nueve y media, talleres infantiles durante toda la mañana o la Gran Fiesta Holi.

En cuanto a los cultos religiosos, el lunes 7 de octubre se celebrará la eucaristía (siete de la tarde) y salida en procesión de la Virgen de Rosario Coronada y Alcaldesa Perpetua de Roquetas de Mar por las calles del centro.

Sobre las diez de la noche, se celebrará un gran espectáculo piromusical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda Policía Local) para continuar con las actividades de ocio en las casetas y el baile que pondrán el punto y final a las Fiestas Patronales del municipio de Roquetas de Mar.