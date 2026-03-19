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Una de las reuniones llevadas a cabo por los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento. IDEAL

Roquetas pone en marcha una iniciativa para la inclusión social

El objetivo no es solo ofrecer una intervención social cercana, humana y basada en la comunidad sino también poner en valor el talento, la participación y las capacidades de las personas con discapacidad psicosocial

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de marzo 2026, 02:16

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Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha puesto de marcha el proyecto «Sembrando Vínculos», una iniciativa de intervención social comunitaria que ... promueve el encuentro entre generaciones y refuerza la inclusión social de personas con discapacidad psicosocial, al tiempo que contribuye a combatir la soledad no deseada en mujeres mayores.

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