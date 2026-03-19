Roquetas pone en marcha una iniciativa para la inclusión social

Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha puesto de marcha el proyecto «Sembrando Vínculos», una iniciativa de intervención social comunitaria que ... promueve el encuentro entre generaciones y refuerza la inclusión social de personas con discapacidad psicosocial, al tiempo que contribuye a combatir la soledad no deseada en mujeres mayores.

El proyecto se desarrolla a través de talleres creativos de jardinería y manualidades en los que personas con discapacidad psicosocial elaboran macetas decoradas con mensajes positivos. Estas creaciones se entregan posteriormente a mujeres mayores en situación de dependencia o soledad no deseada durante un encuentro comunitario que favorece el contacto directo y la creación de vínculos afectivos.

La actividad se articula como un espacio de convivencia, participación y reconocimiento mutuo entre ambos colectivos, generando relaciones significativas y fortaleciendo el tejido comunitario.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Loles Moreno, destaca que «Sembrando Vínculos es una iniciativa que refleja el compromiso del Ayuntamiento con una intervención social cercana, humana y basada en la comunidad. No solo buscamos acompañar a las personas mayores que pueden sentirse solas, sino también poner en valor el talento, la participación y las capacidades de las personas con discapacidad psicosocial».

Moreno subraya además que este tipo de acciones «demuestran que cuando creamos espacios de encuentro entre diferentes colectivos, todos ganamos: se generan relaciones, se fortalece la autoestima y se construye una comunidad más solidaria e inclusiva».

El proyecto cuenta con la colaboración de diferentes entidades y recursos del territorio, entre ellos la empresa de ayuda a domicilio ADARO, la Residencia Mirasierra de Aguadulce, FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental) y la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Roquetas de Mar, lo que permite impulsar una intervención coordinada orientada al bienestar emocional y social de las personas participantes.

Con «Sembrando Vínculos», los Servicios Sociales Comunitarios continúan apostando por iniciativas que fomentan la participación social, el envejecimiento activo y la sensibilización sobre la importancia de combatir la soledad no deseada.