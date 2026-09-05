Roquetas pone en marcha el curso gratuito 'Jóvenes Dinamizadores'

El área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone en marcha el curso gratuito 'Jóvenes Dinamizadores', una iniciativa formativa dirigida a fomentar la ... participación juvenil, el liderazgo y el desarrollo de proyectos socioculturales.

La formación se desarrollará del 21 de septiembre al 30 de octubre, en modalidad presencial y online, e incluirá contenidos relacionados con el emprendimiento social, el trabajo en equipo, la comunicación para dinamizadores juveniles y el uso de herramientas digitales.

Como parte final del curso, los participantes elaborarán sus propios proyectos y tendrán la oportunidad de presentarlos públicamente ante representantes municipales, favoreciendo así una experiencia práctica de participación juvenil.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este pasado miércoles 2 de septiembre hasta el miércoles 16 de septiembre en la Oficina de la concejalía de Cultura. La formación es gratuita y cuenta con plazas limitada.