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Roquetas pone en marcha el curso gratuito 'Jóvenes Dinamizadores'

La formación se desarrollará del 21 de septiembre al 30 de octubre y será presencial

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Un programa.

Javier Cortés

Roquetas de Mar

El área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone en marcha el curso gratuito 'Jóvenes Dinamizadores', una iniciativa formativa dirigida a fomentar la ... participación juvenil, el liderazgo y el desarrollo de proyectos socioculturales.

La formación se desarrollará del 21 de septiembre al 30 de octubre, en modalidad presencial y online, e incluirá contenidos relacionados con el emprendimiento social, el trabajo en equipo, la comunicación para dinamizadores juveniles y el uso de herramientas digitales.

Como parte final del curso, los participantes elaborarán sus propios proyectos y tendrán la oportunidad de presentarlos públicamente ante representantes municipales, favoreciendo así una experiencia práctica de participación juvenil.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este pasado miércoles 2 de septiembre hasta el miércoles 16 de septiembre en la Oficina de la concejalía de Cultura. La formación es gratuita y cuenta con plazas limitada.

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