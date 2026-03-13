Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas, la edil de Turismo de Roquetas y el presidente de Diputación junto a los premiados. IDEAL

Roquetas pone el foco en la luz y en la vida en su nueva campaña turística

El Castillo de Santa Ana acoge este acto turístico y hace entrega de los Premios Castillo de Las Roquetas en donde se reconoce la labor de entidades y personas que contribuyen a la proyección turística del municipio

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 13 de marzo 2026, 10:40

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, ha presentado en el Castillo de Santa Ana su nueva campaña ... de promoción turística «Roquetas de Mar, de luz y de vida», una propuesta con la que el municipio refuerza su posicionamiento como destino turístico consolidado, diverso y capaz de ofrecer experiencias durante todo el año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Caixabank avisa del cambio para sus clientes al pagar en comercios con tarjeta
  2. 2 Luto en Vegas del Genil por la muerte de la concejala Almudena Estévez a los 50 años
  3. 3 Protestan por la subida de 50 céntimos en el precio del menú del comedor de la Universidad de Granada
  4. 4 El jefe de Oftalmología del Virgen de las Nieves: «Puede que tengas glaucoma y no lo sepas»
  5. 5 Un robo en Granada a vista de todo el mundo: pone una escalera en la calle para entrar por el balcón
  6. 6 Detenido el dueño de un pub de Granada por la presunta agresión sexual a una trabajadora
  7. 7 «No hemos podido hacer más por salvarla»: cierra una histórica panadería granadina abierta desde 1980
  8. 8 El gigante ucraniano del pollo MHP compra la empresa granadina Payán Hermanos
  9. 9

    Así será la nueva carretera de la Alpujarra con 24 curvas menos
  10. 10

    Un prestigioso arquitecto andaluz guiará la integración del tren en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas pone el foco en la luz y en la vida en su nueva campaña turística

Roquetas pone el foco en la luz y en la vida en su nueva campaña turística