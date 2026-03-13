Roquetas pone el foco en la luz y en la vida en su nueva campaña turística

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, ha presentado en el Castillo de Santa Ana su nueva campaña ... de promoción turística «Roquetas de Mar, de luz y de vida», una propuesta con la que el municipio refuerza su posicionamiento como destino turístico consolidado, diverso y capaz de ofrecer experiencias durante todo el año.

El acto,presentado por el periodista, Juan Gabriel García, ha reunido a representantes institucionales, del sector turístico y del tejido social del municipio y ha servido además para celebrar la tradicional gala de los Premios Castillo de Las Roquetas, unos reconocimientos con los que el Ayuntamiento distingue a personas, colectivos y entidades que contribuyen con su trabajo a la promoción y desarrollo turístico de la ciudad.

La campaña «Roquetas de Mar, de luz y de vida» pone el foco en la identidad mediterránea del municipio, su calidad de vida y su capacidad para ofrecer experiencias auténticas durante los 365 días del año. Con esta propuesta promocional, el Ayuntamiento pone en valor una oferta turística diversificada en la que conviven el litoral, la naturaleza, la cultura, el deporte y la gastronomía.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha señalado que esta nueva campaña «define perfectamente lo que somos como ciudad: luz, mar, tradición, hospitalidad y calidad de vida». Amat ha destacado que «Roquetas de Mar se presenta como un destino consolidado y preparado, que ofrece mucho más que sol y playa y que cuenta con una oferta turística capaz de atraer visitantes en cualquier época del año».

El alcalde ha subrayado también que «el crecimiento y la consolidación de Roquetas de Mar como destino turístico es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el sector turístico del municipio, con el objetivo de seguir desestacionalizando la oferta, mejorar los servicios y garantizar la calidad tanto para nuestros vecinos como para quienes nos visitan». También ha felicitado a los galardonados en este acto «porque con su trabajo en sus distintos ámbitos contribuyen a impulsar un modelo turístico sostenible, accesible y diversificado que hacen que el destino Roquetas se sitúe como uno de los destinos andaluces preferentes».

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha dado la enhorabuena a Roquetas de Mar y su sector turístico por la puesta en marcha de la nueva campaña que, como ha afirmado, «capta a la perfección las sensaciones que se viven en Roquetas de Mar, municipio emblema del destino 'Costa de Almería' y de la excelencia de toda la provincia. Este acto que pone de relieve el potencial turístico roquetero y la incondicional apuesta del ayuntamiento por este tejido indispensable para la creación de riqueza y empleo en nuestra tierra».

Del mismo modo, García Alcaina ha felicitado a las empresas y personas distinguidas con los Premios Castillo de Las Roquetas y ha apuntado que «todos ellos representan la valiosa aportación de los profesionales del sector al éxito turístico del municipio. La Diputación Provincial de Almería y la marca 'Costa de Almería' siempre estarán al lado de todos los roqueteros, su ayuntamiento y los profesionales del sector para que, juntos, sigamos llenando de luz y de vida el paraíso donde vivimos: la mejor tierra del mundo».

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha puesto en valor «la apuesta de la Junta por Roquetas de Mar a través de planes y actuaciones que impulsan un turismo más sostenible, competitivo e innovador, como el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino, que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros por parte del Gobierno andaluz».

Martín ha señalado que «Roquetas de Mar es un ejemplo de cómo el turismo puede ser un motor de desarrollo económico sin renunciar a la protección del patrimonio natural, cultural y gastronómico de la provincia y en definitiva de Andalucía y los premiados de esta noche son un claro ejemplo de ello».

La campaña se articula en torno a distintos ejes que reflejan la esencia del municipio: la luz y los atardeceres frente al mar como símbolo del destino, la vida social y cultural que se desarrolla durante todo el año, los espacios naturales como la Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, el deporte y una gastronomía ligada tanto al mar como a la riqueza agrícola del Poniente almeriense.

Con cerca de 16 kilómetros de playas amplias y accesibles, una planta hotelera consolidada y una amplia oferta de ocio, cultura y deporte, Roquetas de Mar se consolida como un destino auténtico, diversificado, cercano y preparado para seguir creciendo dentro del panorama turístico nacional e internacional.

Premios Castillo de Las Roquetas

Durante el acto, también se celebró la entrega de los Premios Castillo de Las Roquetas, que reconocen la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que contribuyen a impulsar el desarrollo turístico, cultural y social del municipio.

En esta edición, el Ayuntamiento concederá los siguientes galardones: Premio Castillo de Las Roquetas en la categoría de Accesibilidad a Blue Surf Center, recogido por Rosario Medialdea, presidenta de Autismo Dárata, por su trabajo en la promoción de actividades náuticas inclusivas y su colaboración en iniciativas dirigidas a jóvenes con Trastorno del Espectro Autista como es «Verano Pictodivertido».

Premio Castillo de Las Roquetas en la categoría de Cultura a la Unión Musical de Roquetas de Mar, entregado a su director, Ignacio Bolívar Ruiz, que celebra este año su 30 aniversario consolidándose como una referencia cultural del municipio y contribuyendo a dinamizar la vida musical y cultural de la ciudad.

Premio Castillo de Las Roquetas en la categoría de Deporte al Club de Golf Playa Serena, recogido por su presidente Miguel García Soriano, en reconocimiento a su papel en el impulso del turismo deportivo y del golf como atractivo turístico del destino.

Premio Castillo de Las Roquetas a la Excelencia Turística a Enrique Martínez Leyva, publicista vinculado a la comunicación y la promoción del municipio, reconocido por su trayectoria profesional y su compromiso con la difusión de la historia y la identidad de Roquetas de Mar, en especial, por su implicación en la puesta en marcha del Museo Casa Anita.

El acto ha contado con la actuación de la bailaora roquetera María Carricondo y la proyección del vídeo promocional de la nueva campaña turística del municipio. «Roquetas de Mar, de Luz y Vida».