Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las reuniones llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para tratar esta temática. IDEAL

Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas

El concejal de Urbanismo mantiene un encuentro con promotores y constructores para dar a conocer el inventario de las parcelas municipales

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:59

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo del Ayuntamiento celebró este viernes una reunión de trabajo con representantes de Asempal, ... en particular, con miembros de su sección de Promotores y Constructores de Edificio, así como con responsables de distintas constructoras que desarrollan actividad en el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  7. 7 El truco de un técnico de emergencias para el dolor de cabeza: «El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies»
  8. 8 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  9. 9 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas

Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas