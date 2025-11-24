Roquetas pone a disposición bolsas de suelo público para viviendas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo del Ayuntamiento celebró este viernes una reunión de trabajo con representantes de Asempal, ... en particular, con miembros de su sección de Promotores y Constructores de Edificio, así como con responsables de distintas constructoras que desarrollan actividad en el municipio.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, explicó que el objetivo de este encuentro fue compartir diagnóstico, analizar demandas del sector y avanzar en la puesta a disposición de nuevas bolsas de suelo urbano en Roquetas de Mar para impulsar la promoción residencial de vivienda pública. Durante el encuentro, el concejal responsable del Urbanismo subrayó la importancia de una colaboración público - privada fluida entre el Ayuntamiento, los promotores y las constructoras, en línea con el compromiso municipal de fomentar la inversión, agilizar los procesos urbanísticos y responder con eficacia a la demanda de vivienda.

Viviendas

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, recalcó que «el suelo existe, lo que queremos es ponerlo en disposición de quienes pueden transformarlo en viviendas sostenibles y de calidad, generando además empleo local y valor para el municipio». En este sentido, se destaca que esta bolsa de suelo no sólo responde a un fin residencial, sino también al estímulo de la actividad económica vinculada a la construcción, la regeneración urbana y la cohesión social. En ese sentido, se presentó el inventario de parcelas municipales que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pone a disposición del sector para su desarrollo y puesta en valor como ins-trumento de dinamización económica y residencial.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se invita a todas las promotoras, constructoras y agentes del sector interesados a consultar la relación de parcelas disponibles a través del mail urbanismo@roquetasdemar.es y en la web del ayuntamiento.

El Consistorio roquetero reitera su voluntad de mantener un diálogo abierto, ágil y propo-sitivo con el tejido empresarial del municipio, con ASEMPAL como órgano representativo del sector y con cada empresa promotora o constructora que quiera participar en el desarrollo urbano de la ciudad costera.

El inventario de bolsa de suelo de viviendas de esta localidad se puede consultar en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vi-vienda (https://lajunta.es/5yb7f). En concreto, el municipio de Roquetas de Mar tendría disponible parcelas para 1.065 viviendas.