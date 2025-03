Roquetas pone el broche de oro a personas y entidades que «hacen grande» el municipio

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 20 de marzo 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Castillo de Santa Ana ha acogido un año más el tradicional acto de entrega de Premios Castillo de las Roquetas. Con estas distinciones el Ayuntamiento quiere reconocer a profesionales, empresas y entidades que gracias a la labor que llevan a cabo en distintos ámbitos contribuyen a la promoción turística de la ciudad.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado durante su intervención el esfuerzo que está llevando a cabo el equipo de Gobierno para impulsar y consolidar una oferta turística que en los últimos años ha apostado por la diversificación de la oferta en aras de consolidar el posicionamiento del municipio como destino turístico por excelencia.

«Nuestro objetivo es reforzar nuestro liderazgo turístico con la puesta en marcha de dotaciones y equipamientos en nuestras playas de última generación para que sean inclusivas, accesibles y sostenible, nuestra intención es que los visitantes y turistas puedan disfrutar de experiencias que pasan por propuestas de sol y playa, de naturaleza, deportivas y culturales».

Quiero dar mi enhorabuena a los premiados porque todos y cada uno de ellos trabajan de la mano con el Ayuntamiento para engrandecer nuestra ciudad, cada uno de ellos en sus diferentes ámbitos consiguen que Roquetas de Mar se convierta en un importante reclamo turístico, en uno de los destinos más demandados y consolidados.

Deporte

En esta edición, los Premios Castillo de Las Roquetas se han dividido en cuatro categorías: deporte, gastronomía, cultura y excelencia turística. En el ámbito deportivo, el galardón ha recaído en Alfonso Viñuela, fundador de Galosport, quien ha recibido este premio de manos de Carlos Sánchez, diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo.

Galosport se fundó hace doce años y, en la actualidad, cuenta con más de 100 usuarios entre menores y adultos. Por otro lado, en los últimos años ha conseguido que niños con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social puedan acceder al deporte gracias a un sistema de beca lo que, sin duda, ha supuesto una «gran apuesta por el deporte adaptado».

Además, ha asumido la organización de distintos eventos deportivos del municipio como la maratón, travesía de los puertos, competiciones de triatlón o iniciativas que se han puesto en marcha estas últimas semanas como Pedaleando por Roquetas de Mar.

Alfonso Viñuela ha comenzado su intervención reconociendo «a todos mis compañeros porque este premio también es suyo. Es el resultado de un trabajo en equipo y, siendo sincero y honesto, nada de esto sería posible sin ellos»

«Por otro lado, quiero expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y, en especial, al alcalde, por su apoyo incondicional al fomento del deporte y al turismo deportivo. También quiero agradecer a aquellas personas que, en algún momento, creyeron en mí y me dieron esa primera oportunidad. Siempre me ha acompañado una frase: «Si haces cosas, pasan cosas», y con este reconocimiento me comprometo a seguir trabajando con esfuerzo y humildad para que sigan pasando cosas».

Gastronomía

En la categoría de gastronomía, la distinción ha recaído en Jesús Fajardo, en reconocimiento a su trayectoria en este sector. La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, fue la encargada de entregar este premio al actual responsable del restaurante Lhumus quien lleva toda su vida ligada a este sector iniciando su andadura en 1995, trabajando como pizzero en un restaurante de la urbanización.

En 2009 decidió emprender su propio camino con Di Módena abriendo su primer local en la urbanización en 2010, donde permaneció hasta 2022. En febrero de 2023 inauguró Lhumus en Las Salinas con el que buscaba redefinir su concepto de negocio, reduciendo el volumen de trabajo para enfocarse en la excelencia.

Además, Fajardo coincidiendo con la denominación de Roquetas como Ciudad Gastronómica ostenta desde el pasado mes de enero la presidencia de la recién constituida Asociación de Hosteleros del Municipio.

«Quiero agradecer al equipo de Gobierno, en especial al alcalde, esta distinción ya que supone un respaldo a toda una trayectoria en el sector gastronómico que se ha ido consolidando gracias al trabajo y el esfuerzo, unos valores que comparto con los restauradores del municipio porque creo que , entre todos y gracias a nuestro buen hacer, hemos impulsado la gastronomía como uno de los reclamos turísticos de Roquetas de Mar. «Hemos crecido y caminamos hacia el futuro a la par que lo ha ido haciendo nuestra querida ciudad».

Cultura

El esfuerzo del Ayuntamiento de Roquetas es indiscutible para que la ciudad sea epicentro de la cultura. Cabe destacar la colaboración del grupo Concert Tour que, a través Cabaret Festival, ha sido ha sido fundamental para que el verano en Roquetas de Mar sea sinónimo de «disfrutar de grandes conciertos».

Cabaret Festival ofrece una experiencia única en España con ciclos de conciertos y espectáculos de primer nivel para que el público disfrute por toda la geografía nacional de citas musicales en los mejores escenarios del país y también en Roquetas de Mar.

Artistas internacionales como Luis Miguel o el concierto de Marc Anthony previsto para este verano se suman a otras voces como la de Alejandro Sanz, Camilo, Bisbal o Vanesa Martín, entre otros.

Déborah Casillas, directora de Concert Music Festival, ha sido la encargada de recoger este reconocimiento de manos del delegado de Turismo y Deporte, Juan José Alonso. En su intervención, ha agrdecido la confianza que el Ayuntamiento de Roquetas ha depositado en el Grupo Concert Tour para hacer realidad nuestros proyectos porque «siempre nos hacen sentir como en casa y nuestra satisfacción es comprobar que los vecinos de Roquetas y visitantes disfruten de nuestros conciertos y espectáculos».

Excelencia Turística

Por último, el broche de oro de este acto se ha puesto con la entrega de estos premios en su categoría de excelencia turística. En este caso, el Ayuntamiento ha concedido esta distinción al C.D La Desértica, un reconocimiento con el que se quiere poner de manifiesto la estrecha relación de Roquetas de Mar con la Legión y, sobre todo, la unión que este cuerpo mantiene no sólo con este municipio sino con toda la sociedad almeriense y que se visibiliza cada año con la celebración de La Desértica, la carrera cívico -militar, que este año ha alcanzado su séptima edición, con más de 7.000 participantes y que tiene como meta el municipio.

Gabriel Amat ha entregado este galardón al coronel jefe del Tercio de La Legión y presidente del Club Deportivo de la Desértica D. Javier Mackinlay de Castilla como muestra del compromiso que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar mantiene con este importante acontecimiento deportivo.

«Quiero agradecer esta distinción que nos concede el Ayuntamiento, en especial a su alcalde, quien cada año nos ofrece su colaboración y respaldo, es por ello que el vínculo entre Roquetas de Mar y La Legión es mutuo no sólo como municipio que alberga la meta de esta carrera sino también por su disposición y apoyo que el Ayuntamiento siempre nos ha demostrado».

Distintivos SICTED

En este acto, también se hizo entrega del distintivo de «Compromiso de Calidad Turística» que acredita y reconoce el esfuerzo realizado por los servicios turísticos que ofrecen un gran número de empresas adheridas a SICTED, un proyecto promovido por la secretaria de Estado de Turismo en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias cuyo objetivo último es mejorar la experiencia y satisfacción del turista. En total, 37 entidades entre empresas y establecimientos de distinta índole del municipio recibieron este reconocimiento.