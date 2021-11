Roquetas ha perdido más de 3.000 rumanos en menos de una década

El municipio de Roquetas de Mar tiene una de las mayores comunidades de ciudadanos rumanos en España, pero como en el resto de la provincia su cifra ha bajado considerablemente en los últimos años, de acuerdo con los datos del padrón municipal a los que ha tenido acceso IDEAL. En menos de una década la cantidad de rumanos residentes en Roquetas de Mar ha descendido un 26%, mientras que otras nacionalidades, especialmente las africanas, siguen aumentando su número, sobre todo los ciudadanos procedentes de Marruecos.

Así, el mayor pico de los últimos años registrado en cuanto a ciudadanos rumanos se refiere lo encontramos en el año 2013, cuando se contabilizaron 12.580 nacionales de este país en el padrón municipal. A partir de esa fecha el descenso ha sido constante, hasta alcanzar en este año 2021 la cifra de 9.316. Eso significa que uno de cada cuatro rumanos residentes en Roquetas hace 8 años, se ha marchado.

La tendencia es similar a la registrada en el conjunto de la provincia, como ya informó IDEAL hace unas semanas. El INE contabilizó en 2020 23.820 ciudadanos de ese país en la provincia, pero en 2012 esa cifra era de 33.016, un descenso del 28 por ciento. Con todo, la comunidad rumana de Almería es la más numerosa de Andalucía y una de las más importantes de España, y de ella, casi la mitad se concentran en Roquetas de Mar.

La dura crisis económica de hace una década en España, unido al crecimiento experimentado por Rumanía tras su ingreso en la Unión Europea, que está mejorando sus condiciones y oportunidades, parecen ser los principales factores que explican ese movimiento de población en una comunidad muy integrada en el municipio y que incluso juega un papel importante en las elecciones municipales.

Solo cinco nacionalidades tienen más de 1.000 vecinos en Roquetas El descenso de rumanos se suma al del resto de nacionalidades europeas, que han ido perdiendo peso tanto en el conjunto provincial como en el caso del padrón municipal. Lejos quedan las cifras registradas por ciudadanos británicos o alemanes, cuando constituían uno de los grupos más numerosos en el padrón roquetero. En la actualidad, de acuerdo con los datos municipales, únicamente hay cinco países que suman más de un millar de ciudadanos censados. Así, tras los rumanos, la nacionalidad con más vecinos en Roquetas es la procedente de Marruecos, que ha pasado de 4.004 en el año 2013 a 6.287, es decir, un aumento del 57%. Le siguen los ciudadanos senegaleses, que suman 2.450 en la actualidad, mientras que en 2013 eran 1.548, un aumento del 37 por ciento. Mencionar igualmente los ciudadanos de Mali, que han pasado de 824 en 2013 a 1.215 este año (un 47% de aumento) y los vecinos de Rusia, cuya población empadronada apenas ha variado ligeramente a la baja, de 1.180 en 2013 a 1.128 este año.

Uno de sus líderes religiosos, el pastor Radu Galea, de la Iglesia Penticostala Rumana Elim, explicó que uno de los factores por los que la integración de los rumanos es rápida es que proceden de un país latino y por tanto el aprendizaje del idioma les resulta fácil. «Nos gusta mucho el clima y otras muchas cosas y muchos ya nos consideramos de aquí», analizaba en este sentido. «Yo trabajo con mucha gente y los veo contentos y muy integrados, algunos se casaron con españoles y han hecho amistades aquí, por eso la integración es maravillosa, no solo con gente de la calle, sino también con las autoridades locales», valoró.

Galea, que llegó en 2001 por un mes de vacaciones y acabó quedándose en Almería, asegura que los rumanos empezaron a quedarse en la provincia «en primer lugar por la situación que pasábamos en Rumanía después de los años 90, en busca de una vida mejor, y también porque una vez que llegaron aquí los primeros, empezaron a traerse a familiares, amigos y vecinos de su misma ciudad».

En cuanto a los motivos por los que muchos se han marchado en los últimos años, el pastor rumano señaló a la crisis como uno de los factores, unida a cuestiones como la necesidad de tener que cuidar a familiares en su país de origen. Otro tema que ha pesado ha sido el problema de las parejas que tienen hijos aquí y que en muchos casos que tienen que decidir si quedarse o marcharse porque en caso de tener que cambiar de país ya estudiando pueden surgir problemas de adaptación. «Ya he visto alguna familia que ha intentado hacer ese cambio y han tenido que dar la vuelta porque los niños no se acostumbraron a Rumanía, al nacer aquí», añadió. No obstante, no todos regresan a Rumanía, entre los que se marchan de Almería los hay que se trasladan a otros países europeos con mayores posibilidades laborales como Alemania o Austria.

En cuanto a los trabajos, el pastor Galea puntualizó que sus compatriotas, por la situación de su país, «hemos aprendido a hacer casi de todo». En general, los ciudadanos rumanos trabajan en sectores como la construcción, el transporte o echando plásticos de invernadero «que es el trabajo más duro que hemos visto en la vida», resaltó hablando de los empleos más habituales.