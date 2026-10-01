Roquetas da pasos de gigante para su nuevo plan urbanístico

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó la mañana de este jueves el Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de ... Ordenación Urbana (POU), correspondiente a la tercera fase del proceso de revisión del planeamiento urbanístico del municipio. Desde este jueves, la documentación queda expuesta al público en el Museo Casa Anita, donde podrá ser consultada por todas aquellas personas, colectivos y entidades interesadas en conocer y participar en la definición del futuro modelo territorial y urbano de Roquetas de Mar.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas; la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía en Almería, Dolores Martínez; y Manuel González, en representación del equipo responsable de la redacción del planeamiento junto con Juan Antonio Lobato.

Durante su intervención, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó la importancia de alcanzar esta nueva fase de un proceso que permitirá definir la Roquetas de Mar de las próximas décadas. El alcalde subrayó que se trata de un documento abierto a la ciudadanía, cuyo objetivo es recoger sugerencias, propuestas y aportaciones antes de continuar avanzando en la elaboración definitiva de los nuevos instrumentos de planeamiento.

Amat incidió en que «queremos que sean los propios vecinos, los profesionales, los colectivos y los distintos sectores de nuestra ciudad quienes conozcan este documento y puedan aportar sus ideas», destacando que este periodo de exposición pública constituye «una oportunidad para trabajar entre todos en la Roquetas de Mar del futuro que queremos».

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, recordó que esta tercera fase supone «un paso muy importante en un proceso que determinará cómo queremos que evolucione Roquetas de Mar durante los próximos años», ya que se está definiendo tanto el modelo territorial como el modelo urbano del municipio y una planificación con incidencia directa sobre la calidad de vida de los vecinos.

Llamas insistió en que el Ayuntamiento quiere desarrollar el proceso «con la máxima transparencia y participación», poniendo los documentos a disposición de toda la ciudadanía para que puedan ser conocidos, estudiados y enriquecidos mediante nuevas aportaciones. En este sentido, destacó que «la participación ciudadana no es un trámite más, sino una parte esencial de la elaboración del nuevo planeamiento».

Por su parte, la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y de Fomento y Movilidad, Dolores Martínez, puso de relieve durante el acto la importancia de la coordinación entre administraciones en una tramitación de estas características y el valor que tiene para los municipios adaptar su planeamiento a las nuevas necesidades territoriales, urbanas, ambientales y sociales.

Manuel González, responsable del equipo redactor del plan que lleva a cabo Territorio y Ciudad SLP, fue el encargado de explicar los principales contenidos técnicos del Avance y los grandes retos a los que deberá dar respuesta el nuevo planeamiento. Entre ellos, figuran la protección del suelo agrícola y de los espacios naturales, una gestión sostenible del agua, la adaptación al cambio climático y a los riesgos ambientales, la regeneración y cohesión de los núcleos urbanos, el acceso a la vivienda, la mejora de las infraestructuras, la movilidad sostenible y la creación de una red de espacios verdes y de mayor calidad urbana.

La documentación presentada plantea para el PGOM un modelo territorial más equilibrado y sostenible y, para el POU, una ciudad más habitable, cohesionada y resiliente. Entre las líneas de trabajo se encuentra priorizar la regeneración de la ciudad existente, proteger los espacios naturales y el suelo agrícola, mejorar las infraestructuras y servicios básicos, favorecer la movilidad peatonal, ciclista y mediante transporte público, atender las necesidades de vivienda y mejorar la calidad del litoral y de los espacios públicos. Estas prioridades aparecen recogidas en los paneles de Avance presentados este jueves.

Plazos

El periodo de participación ciudadana permanecerá abierto hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Durante estos meses, los documentos de Avance del PGOM y del POU estarán disponibles para su consulta y los interesados podrán formular observaciones, propuestas y sugerencias. El Ayuntamiento habilitó además el portal planifica.roquetasdemar.es, así como un cauce específico a través de la sede electrónica municipal para la presentación formal de aportaciones.

Al acto de presentación asistieron asimismo los concejales del equipo de Gobierno municipal, representantes de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Almería, miembros de distintos colegios profesionales, técnicos municipales y vecinos interesados en conocer de primera mano un documento que marcará las bases del futuro crecimiento y transformación de Roquetas de Mar.

El Avance no constituye todavía el planeamiento definitivo ni atribuye derechos urbanísticos, sino que funciona como una primera definición del modelo territorial y urbano, permite comparar alternativas, detectar posibles conflictos y, sobre todo, abrir el debate ciudadano antes de avanzar hacia las siguientes fases de elaboración. El propio material presentado define esta etapa como el inicio de una nueva fase de planeamiento y una oportunidad para «abrir el debate público».

Una vez finalizado el periodo de consulta pública, las aportaciones recibidas serán incorporadas al expediente y tenidas en consideración en la elaboración de las siguientes versiones de ambos instrumentos.