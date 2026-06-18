Roquetas organiza la última salida marítima por el Solsticio de Verano

Este domingo, 21 de junio, coincidiendo con el Solsticio de Verano, llegan las últimas salidas del ciclo del proyecto Posidonia - Calidad del Agua. A bordo ... se tomarán muestras del agua de la costa, que estarán analizadas por un laboratorio acreditado ENAC, mientras una guía ambiental explica por qué las praderas de Posidonia son el mayor aliado, ya que limpian el agua, capturan carbono y dan hogar a cientos de especies, de los peces a la tortuga boba.

Este evento se realizará este domingo con dos salidas desde el Puerto de Aguadulce. La primera será a las 10.00 horas y la segunda a las 18.00 horas. Contará con solo 12 plazas por cada salida, y para poder realizarla es necesario reservar en el siguiente número de teléfono: 634 534 530. Este es un proyecto del Ayuntamiento de Roquetas y de @awa.watersports.

A su vez, el 16 de junio se celebró el Día Mundial de las Tortugas Marinas. En Roquetas de Mar lo quisieron recordar donde de verdad importa: bajo el agua. La tortuga boba (Caretta caretta) que habita este litoral depende de un mar sano, y las praderas de Posidonia son la base de ese equilibrio: oxigenan el agua -hasta 14–20 litros por metro cuadrado al día-, dan refugio y alimento a cientos de especies y mantienen limpias nuestras aguas de baño.

El pasado domingo continuaron las salidas del proyecto Posidonia - Calidad del Agua: a bordo se tomaron muestras del agua, que analizó un laboratorio acreditado ENAC, mientras una guía ambiental explicó el por qué proteger la pradera es proteger a quien vive en ella.

Este evento se realizó el domingo, 14 de junio en el Puerto de Aguadulce y contará con dos salidas. Una se hizo a las 10.00 horas y la segunda salida a las 18.00 horas, contando ambas con toma de muestras y una guía ambiental, y siendo solo 12 plazas por cada salida.