Roquetas organiza un taller donde los más peques se convierten en los guardianes de las playas

Vuelve el Aula del Mar con la campaña de concienciación 2026 del Ayuntamiento de Roquetas de Mar junto a Socorrismo Almería. Un taller gratuito donde ... los más pequeños de la casa se convierten en auténticos guardianes de las playas.

Tres misiones les esperan desde los pequeños héroes al rescate con actividades relativas al conocimiento del soporte vital básico y cómo actuar ante una emergencia, como ser un socorrista por un día y 'Guardianes de la Costa', cuidando y protegiendo el litoral. Para estas actividades, todos los niños reciben regalos, además de participar en un sorteo especial de premios.

Asimismo, las citas son las siguientes: este 30 de julio en la Playa de Las Salinas; el 12 agosto en la Playa de La Ventilla; el 19 agosto en la Playa de La Romanilla y el 26 agosto en la Playa de La Urbanización de Roquetas de Mar. Todas las actividades se realizarán a desde las 11.00 horas hasta las 14.00 horas y con entrada libre y gratuita, siendo las plazas limitadas a 30 personas y las inscripciones por orden de llegada, en el momento.

Socorrismo

La empresa concesionaria del servicio de salvamento y vigilancia de las playas de Roquetas de Mar llevó a cabo la semana pasada un simulacro de rescate en la playa de Las Salinas. Esta actuación se realizó dentro del proceso de inspección técnica para la renovación de las certificaciones de calidad en el municipio costero.

Estas prácticas forman parte de las auditorías de la Q de Calidad, la S de Sostenibilidad y la norma ISO 9001, que acreditan que las playas de la localidad son seguras y que cumplen los estándares para volver a ondear sus banderas de cara a la temporada 2027.

Será uno de los seis simulacros que el servicio realiza a lo largo de toda la temporada, con un único objetivo: garantizar la seguridad de las vecinas, los vecinos y quienes nos visitan y disfrutan cada día de nuestras seis playas urbanas.