El próximo jueves 26 de noviembre se celebrará de 11.00 horas a 13.00 horas en el Mercado de Abastos de Roquetas de Mar ... una sesión formativa presencial 'Esta Navidad, no vendas. Haz que te compren', cuya campaña está dirigida a propietarios y trabajadores de establecimientos comerciales, centrada en mejorar la atención al cliente y las técnicas de venta durante la campaña navideña.

El taller estará impartido por Marta Quiles, consultora especializada en comercio y fundadora de Escuela Maestrienda, con más de 25 años de experiencia en el sector. Esta actividad gratuita se llevará a cabo gracias a la Cámara de Comercio de Almería y al Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Dentro del taller se trabajará la experiencia al cliente, la venta complementaria e impulso, la escucha activa y experiencias Wow y las fases y técnicas de venta. Para asistir a este evento es necesario inscribirse en comercio@roquetasdemar.