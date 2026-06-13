Roquetas organiza una salida marítima por el Día Mundial de las Tortugas Marinas

El 16 de junio se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas. En Roquetas de Mar lo quieren recordar donde de verdad importa: bajo ... el agua. La tortuga boba (Caretta caretta) que habita este litoral depende de un mar sano, y las praderas de Posidonia son la base de ese equilibrio: oxigenan el agua -hasta 14–20 litros por metro cuadrado al día-, dan refugio y alimento a cientos de especies y mantienen limpias nuestras aguas de baño.

Este domingo continúan las salidas del proyecto Posidonia - Calidad del Agua: a bordo se tomarán muestras del agua, que analiza un laboratorio acreditado ENAC, mientras una guía ambiental explicará el por qué proteger la pradera es proteger a quien vive en ella.

Horario

Este evento se realizará este domingo, 14 de junio en el Puerto de Aguadulce y contará con dos salidas. Una se hará a las 10.00 horas y la segunda salida a las 18.00 hora, contando ambas con toma de muestras y una guía ambiental, y siendo solo 12 plazas por cada salida. A su vez, el pasado 8 de junio, el mundo celebraba el Día Mundial de los Océanos. En Roquetas de Mar lo celebraron un día antes: en el mar y con la ciencia por delante.

El domingo 7 de junio, los miembros de Awa.Watersport retomaron las salidas del proyecto Posidonia - Calidad del Agua. A bordo se realizó una toma de muestras del agua de esta costa, que analizó un laboratorio acreditado ENAC, y una guía ambiental explicó el porqué las praderas de Posidonia son uno de los grandes aliados frente al cambio climático: capturan CO₂ hasta 15 veces más rápido que un bosque tropical y lo almacenan durante siglos.

Esta actividad dio comienzo en el Puerto de Aguadulce y fue el domingo 7 de junio, primeramente a las 10.00 horas y luego a las 18.00 horas. Este evento contó con toma de muestras y un guía ambiental, siendo solo 12 plazas por cada salida. A su vez, el 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje, el Ayuntamiento de Roquetas preparó una salida científica en barco desde el Puerto de Aguadulce dentro del proyecto Posidonia.

Con esta actividad se pudo escuchar el mar, contar con datos que el ojo no ve: oxígeno, salinidad y ph, entre otros. Además, esta salda se convierte en dato, ya que cada muestra del 17 de mayo formará parte de la memoria oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Este tipo de actividades está pensada para todos los públicos, tanto niños, familias, gente con curiosidad, porque uno de los lemas es que «aquí cabemos todos».