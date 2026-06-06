Roquetas organiza una salida marítima por el Día Mundial de los Océanos

El 8 de junio el mundo celebra el Día Mundial de los Océanos. En Roquetas de Mar lo celebran un día antes: en el mar ... y con la ciencia por delante.

El domingo 7 de junio, los miembros de Awa.Watersport retoman las salidas del proyecto Posidonia - Calidad del Agua. A bordo se realizará una toma de muestras del agua de nuestra costa, que analiza un laboratorio acreditado ENAC, y una guía ambiental explicará el porqué las praderas de Posidonia son uno de los grandes aliados frente al cambio climático: capturan CO₂ hasta 15 veces más rápido que un bosque tropical y lo almacenan durante siglos.

Esta actividad dará comienzo en el Puerto de Aguadulce y será el domingo 7 de junio, primeramente a las 10.00 horas y luego a las 18.00 horas. Este evento contará con toma de muestras y un guía ambiental, siendo solo 12 plazas por cada salida. Para reservar es necesario llamar al número 634 534 530

Un proyecto para conocer, valorar y proteger nuestro Mediterráneo en el que colabora el Ayuntamiento de Roquetas y @awa.watersports por la conservación de nuestro mar.