Roquetas organiza una salida científica en barco desde Aguadulce

Este domingo 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar prepara una salida científica en barco desde el Puerto de ... Aguadulce dentro del proyecto Posidonia.

Durante la actividad, un guía ambiental ofrecerá una charla divulgativa sobre las praderas de Posidonia oceánica y la calidad de las aguas del litoral de Roquetas de Mar. Además, se recogerán muestras de agua que serán analizadas en laboratorio acreditado por ENAC.

Dicho evento está previsto que comience a partir de las 10.00 horas desde el Puerto de Aguadulce. Por la tarde, comenzará sobre las 18.00 horas, siendo una actividad ideal para familias y solo optando a 12 plazas para cada salida. Para las reservas es necesario llamar al número de teléfono 634 534530.

Con esta actividad se podrá escuchar el mar, contar con datos que el ojo no ve: oxígeno, salinidad y ph, entre otros. Además, esta salda se convierte en dato, ya que cada muestra del 17 de mayo formará parte de la memoria oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Este tipo de actividades está pensada para todos los públicos, tanto niños, familias, gente con curiosidad, porque uno de los lemas es que «aquí cabemos todos».

A su vez, el Consistorio roquetero informa en sus redes sociales que un solo metro cuadrado de Posidonia puede producir hasta 14-20 litros de oxígeno al día, como dato llamativo.