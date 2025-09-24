Roquetas organiza una ruta para poder recorrer casi 14 kilómetros de la Sierra de los Filabres Será este próximo 26 de octubre y hay 50 plazas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó a través de sus redes sociales que el próximo domingo 26 de octubre, el municipio organiza una ruta de senderismo en la provincia de Almería. En concreto, desde Bacares al Barracón Sierra de Los Filabres.

Esta ruta prevista para finales de octubre contará con una distancia de unos 13,7 kilómetros, una duración aproximada de cuatro horas y una dificultad media. Para realizar esta ruta de senderismo es necesario realizar las inscripciones en el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El máximo de plazas existentes para realizar esta actividad saludable y llena de naturaleza es de 50 personas.

Por otro lado, el Consistorio sigue trabajando para mantener en buen estado las calles y espacios públicos del municipio. Recientemente, el Consistorio reparó la valla metálica de la Avenida Torrequebrada, que había sufrido daños por la corrosión del hierro.

Estas actuaciones forman parte de las labores de mantenimiento continuo que el Ayuntamiento de Roquetas desarrolla en todo el municipio para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos y turistas.