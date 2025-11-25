Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Uno de los grandes pescados que se pueden observar en esta jornada. IDEAL

Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada

Con la celebración de estas jornadas se pretende poner en valor una especie que ha acompañado a Roquetas durante generaciones y que representa la esencia de la tradición pesquera

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:55

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, pone en marcha las I Jornadas de Ronqueo y Gastronómicas del ... Pez Espada, una iniciativa pionera destinada a realzar la importancia histórica, económica y culinaria de una de las especies pesqueras más representativas del municipio: el pez espada o aguja de Roquetas de Mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

