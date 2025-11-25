Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, pone en marcha las I Jornadas de Ronqueo y Gastronómicas del ... Pez Espada, una iniciativa pionera destinada a realzar la importancia histórica, económica y culinaria de una de las especies pesqueras más representativas del municipio: el pez espada o aguja de Roquetas de Mar.

Estas jornadas forman parte de las actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando con motivo de la denominación de Roquetas de Mar como Ciudad Gastronómica cuyo objetivo principal es dinamizar el turismo gastronómico y consolidar al municipio como un destino referente en el ámbito de la gastronomía.

La concejala de Turismo, Amalia López, ha destacado la relevancia de este evento pa-ra el municipio ya que «el pez espada forma de parte de nuestra identidad marinera y gastronómica. Estas jornadas nos permiten poner en valor una especie que ha acompañado a Roquetas de Mar durante generaciones y que representa la esencia de nuestra tradición pesquera. Queremos que vecinos y visitantes descubran su riqueza culinaria y la importancia que tiene para nuestra economía local.»

Asimismo, López asegura que «estas jornadas contribuyen a impulsar al sector hostelero, crear sinergias con pescadores y productores locales y proyectar la marca Roque-tas de Mar más allá de nuestras fronteras. Apostamos por una gastronomía propia, sostenible y reconocible, que refuerce la oferta turística del municipio durante todo el año».

Como parte del programa, diversos establecimientos hosteleros del municipio ofrece-rán, del 4 al 8 de diciembre de 2025, platos, tapas o aperitivos elaborados con pez espada como ingrediente principal, incorporando además productos locales de kilómetro cero, especialmente hortalizas, con el fin de fomentar una cocina sostenible y vinculada al municipio.

Los establecimientos hosteleros del municipio podrán inscribirse presentando el formulario oficial antes del 1 de diciembre de 2025. Cada participante ofrecerá un único plato elaborado con pez espada, manteniendo la calidad, presentación e ingredientes aprobados por la organización

Durante los días de las jornadas, los clientes podrán votar su propuesta favorita me-diante un sistema digital asociado a un código QR, entrando además en el sorteo de diferentes premios tras validar su participación con una fotografía del ticket de consumo.