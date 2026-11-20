Con motivo del Dia Mundial de la Infancia, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Educación, organizó este viernes una jornada ... de Convivencia en la Plaza Luis Martín en la que participaron distintos cetros educativos del municipio como el CEIP Posidonia, Virgen del Rosario, La Romanilla, CEIP Poniente de El Solanillo, Virgilio Valdivia, CEIP Gabriel Cara y Portocarrero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró un pleno infantil con motivo del Día Mundial de la Infancia, una sesión presidida por el alcalde, Gabriel Amat, en la que los verdaderos protagonistas han sido los niños, niñas y adolescentes integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (Clia), que tuvieron la oportunidad de trasladar sus inquietudes, necesidades y propuestas para seguir construyendo una ciudad más inclusiva, accesible y adaptada a la infancia.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso municipal con la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, fomentando su participación activa en la vida pública y ofreciéndoles un espacio de diálogo directo con los representantes municipales.

Durante el pleno, los integrantes del Clia dieron lectura al Manifiesto por el Derecho a Jugar, elaborado por los niños, niñas y adolescentes participantes en el VI Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Almería. Un documento que recoge sus principales reivindicaciones y que parte de una idea fundamental: «Jugar es un derecho, no un privilegio».

A través de este manifiesto, los menores recordaron que el juego constituye una parte esencial de su desarrollo personal, emocional y social, ya que favorece el aprendizaje, la creatividad, la convivencia y las relaciones con otras personas.