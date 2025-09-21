Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las rutas ciclistas del pasado fin de semana. IDEAL

Roquetas organiza un fin de semana llena de naturaleza y de visitas por el municipio

Punta Entinas - Sabinar y el Castillo de Santa Ana son algunos de los lugares de las rutas ciclistas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:44

Roquetas de Mar inició a mediados de septiembre una ruta ciclista bajo el lema 'Pedaleando por Roquetas de Mar' con recorridos que tienen con 9 kilómetros por el municipio y cuentan con interpretación ambiental, histórica y cultural de la zona. La ruta número 1 está dedicada al espacio protegido de Punta Entinas - Sabinar.

Recorre el Grandes Rutas - 92 (GR) y explica la geología, las salinas, la biodiversidad de aves, la Torre de Cerrillos y el Faro del Sabinal. Por su parte, la ruta número 2 está enfocada al Castillo de Santa Ana - Ribera de la Algaida.

Este recorrido pasa por carril bici y se centra en la historia del Castillo de Santa Ana, los faros, el puerto pesquero, la Posidonia Oceánica y los ecosistemas de la Algaida. Estos recorridos se realizaron el viernes 12 de septiembre por la tarde, el sábado 13 de septiembre por la mañana y el domingo 14 de septiembre por la mañana.

Durante este fin de semana, tanto la mañana del sábado 20 como la de este domingo 21, el municipio costero contó con ambas rutas para poder desplazarse por el espacio protegido de Punta Entinas - Sabinar y alrededores, y por el Castillo de Santa Ana, Ribera de la Algaida y alrededores.

Para la realización de estas rutas ciclistas era necesario reservar plaza y para más información, el Consistorio roquetero facilitó el correo de pedaleandoroquetas@gmail.com. Esta actividad tiene como objetivo conocer en profundidad el municipio y aprovechar para realizar un poco de deporte en un ambiente natural.

