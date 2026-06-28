Roquetas organiza el Día del Cooperativismo con el lema 'Cooperativas por un mundo de paz'

Roquetas de Mar está preparando un gran evento para el próximo 2 de julio con motivo del Día Internacional del Cooperativismo 2026, una jornada organizada ... por Coexphal y Faecta para poner en valor el papel esencial de las cooperativas como motor de desarrollo económico, social y territorial.

Este evento que cuenta con el lema 'Cooperativas por un mundo en paz', aprovechará para reunir en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar reivindicaciones de un modelo empresarial basado en la participación, la sostenibilidad, la igualdad y el compromiso con las personas.

Asimismo, las cooperativas demostraron ser líderes en la generación de riqueza, empleo y oportunidades, contribuyendo al crecimiento de estos territorios desde la colaboración y los valores compartidos. Una cita para reconocer el trabajo de quienes hacen posible este modelo y para seguir construyendo un futuro más humano, sostenible y comprometido.

«El evento se realizará en horario de tarde noche, siendo una novedad, ya que se solía hacer este evento a mediodía. Además, se realizarán las lecturas del manifiesto cooperativo que correrá a cargo de los oradores Andrés García Lorca y Juan Callejón, explicaba Juan Antonio González, presidente de Coexphal.

Por su parte, Esperanza Pérez, presidenta de Faecta explicó que «se trata de una jornada muy especial para las cooperativas de nuestra provincia. Una oportunidad para encontrarnos, compartir experiencias, y sobre todo para poner en valor la contribución que las cooperativas realizan cada día al desarrollo económico y social en nuestro territorio».

Además, Pérez añadió que «esta celebración tiene un significado muy especial porque refleja una colaboración que mantenemos desde hace décadas Faecta y Coexphal para dar visibilidad al cooperativismo», explicó Esperanza Pérez, presidenta de Faecta.

A su vez, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, señaló que «mis palabras son de agradecimiento porque celebréis ahí (en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar) el día 2 de julio este evento tan importante para nuestra provincia de Almería».

Por otro lado, el próximo viernes 3 de julio darán comienzo más actividades en Roquetas de Mar, pero relativas a la VII Semana de la Posidonia. Actividades que se extenderán hasta el 12 de julio. Entre las principales novedades de esta séptima edición destaca la incorporación del barco con fondo de cristal Costa Delfín, que permitirá observar las praderas marinas y la biodiversidad asociada sin necesidad de sumergirse.

Además, se estrena el Pasaporte Posidonia, una iniciativa que premiará la participación continuada de los asistentes en las distintas actividades, así como la exposición Guardianes de la Posidonia, que se irá construyendo en directo con las creaciones realizadas por los más pequeños durante los talleres y que culminará con una jornada final de reconocimientos. La programación incluye salidas en barco, snorkel interpretativo, travesías en kayak, paddle surf y talleres científicos.