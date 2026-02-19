Roquetas ya tiene nueva web y aplicación para ilusionar a viajeros

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó este jueves la nueva web turística y la aplicación oficial del destino, una actuación estratégica incluida dentro del ... Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que refuerza la apuesta municipal por la digitalización, la accesibilidad y la innovación turística.

El acto de presentación de estas nuevas herramientas digitales se ha llevado a cabo con la asistencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López y Esther Rodríguez, CEO de la tecnológica MystreetBook, encargada del proyecto.

El alcalde, Gabriel Amat, ha destacado que Roqueta de Mar se sitúa como el quinto destino de Andalucía en pernoctaciones durante la temporada alta lo que obliga al Ayuntamiento a seguir trabajando para combatir la estacionalidad y «atraer visitantes y turistas durante los 365 días del año».

«Nuestra prioridad es trabajar para atender las necesidades del municipio e impulsar infraestructuras y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Por su parte, la concejal, Amalia López, ha destacado que esta iniciativa supone un avance decisivo en la modernización del municipio como destino turístico inteligente y competitivo. «Con esta actuación, Roquetas de Mar avanza hacia la digitalización integral del destino, haciéndolo más accesible tanto para quienes lo visitan como para la propia ciudadanía. La nueva web turística se configura como un punto único donde encontrar toda la información de interés desde el punto de vista turístico, de forma clara, visual y fácil de usar».

Además subraya que «nuestra intención es implicar a agentes locales, empresarios y ciudadanía en esta nueva etapa del destino Roquetas de Mar para impulsar un modelo turístico sostenible inclusivo y diversificado que consolida la excelencia turística del municipio».

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

La nueva web y app turística se integran en la hoja de ruta del Ayuntamiento para avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible, inteligente y accesible, alineado con los retos actuales del sector y con la futura implantación del modelo DTI (Destino Turístico Inteligente).

Gracias a estas herramientas, Roquetas de Mar contará con una plataforma digital abierta, intuitiva, visual y disponible en varios idiomas, que permitirá mostrar de forma ordenada y atractiva todos los recursos turísticos del municipio, mejorando su posicionamiento en el entorno digital y en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Amalia López ha destacado que «como destino líder, Roquetas de Mar da así un paso firme hacia la consolidación de una presencia digital moderna que refleje la calidad, diversidad y singularidad de su oferta turística».

Rutas inteligentes y catálogos digitales temáticos

Uno de los principales avances del nuevo ecosistema digital es la posibilidad de generar rutas personalizadas adaptadas a los intereses y necesidades de cada visitante, facilitando la planificación del viaje antes, durante y después de la estancia.

Por su parte, Esther Rodríguez, CEO de MyStreetBook, ha explicado que la plata-forma incorpora catálogos digitales temáticos que ponen en valor los principales atractivos del destino, entre ellos: gastronomía, turismo azul, cultura y ocio, playas, turismo accesible y otras experiencias vinculadas al territorio. Estos contenidos permiten al visitante descubrir la ciudad de forma más completa, accesible y experiencial, reforzando la promoción turística desde una perspectiva innovadora.

La web y la app dejan de ser simples herramientas informativas para convertirse en asistentes digitales que conectan al visitante con el destino de manera personalizada y dinámica

Recreaciones históricas

El proyecto incorpora, además, un importante componente de valorización del patrimonio histórico mediante recreaciones virtuales de enclaves emblemáticos de la ciudad. En concreto, se han desarrollado recreaciones del Poblado de Colonización de El Solanillo, el Castillo de Santa Ana y el Yacimiento de Turaniana, permitiendo a los usuarios conocer su historia de forma inmersiva y divulgativa.

Esta apuesta por la innovación tecnológica aplicada al patrimonio facilita nuevas formas de interpretación cultural y mejora la experiencia turística, al tiempo que contribuye a la conservación y difusión del legado histórico local.

Una plataforma abierta al tejido empresarial y asociativo

El Ayuntamiento ha diseñado esta herramienta como un escaparate digital del conjunto del destino, integrando la oferta turística, comercial, cultural y de ocio del municipio. La intención del equipo de Gobierno es que el tejido empresarial y asociativo se incorpore a la plataforma para tener su propio espacio dentro de la app y la web.

De este modo, la iniciativa no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también refuerza la visibilidad del comercio local, la hostelería, los servicios turísticos y las entidades sociales, generando nuevas oportunidades de promoción y dinamización económica.

Para el tejido empresarial, la gran revolución llega de la mano del SITEC (Sistema de Inteligencia Turística y Estadística). Este «cerebro de datos permite a los negocios locales conocer el comportamiento real del visitante, facilitando decisiones estratégicas basadas en información precisa. Además, el proyecto unifica servicios clave como la Roquetas Film Office, para atraer rodajes internacionales y el Roquebus, optimizando la movilidad sostenible de forma centralizada.

Roquetas al mundo

En este acto se han presentado dos piezas audiovisuales que proyectan la nueva imagen del municipio : «Roquetas Activa y Para todos» que abarca un recorrido por el potencial naútico deportivo y la accesibilidad total de sus playas y, por otro lado, «Roquetas Cultural» , con la que se pone en valor la excelencia gastronómica y la vibrante oferta de ocio que atrae al turista internacional.