Gracias a estas herramientas, Roquetas contará con una plataforma digital abierta, intuitiva, visual y disponible en varios idiomas. IDEAL

Roquetas ya tiene nueva web y aplicación para ilusionar a viajeros

El lanzamiento de nuevas herramientas digitales supone avance decisivo en la modernización del municipio como destino turístico competitivo

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de febrero 2026, 22:50

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó este jueves la nueva web turística y la aplicación oficial del destino, una actuación estratégica incluida dentro del ... Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que refuerza la apuesta municipal por la digitalización, la accesibilidad y la innovación turística.

