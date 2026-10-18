Roquetas va a por los mosquitos en El Solanillo con fumigación y control

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, continúa desarrollando labores de fumigación y control de mosquitos en diferentes puntos ... del municipio. En esta ocasión, los trabajos se están llevando a cabo en El Solanillo, dentro de las actuaciones que se realizan durante todo el año en distintas zonas de Roquetas de Mar. Unas tareas de mantenimiento y prevención fundamentales para cuidar nuestros espacios públicos y contribuir al bienestar de nuestros vecinos.

Asimismo, las labores están centradas en zonas húmedas como los imbornales, ramblas, jardines, también en descampados y lugares donde se acumula el agua que son algunos de los lugares que sufrieron este tipo de trabajo especializado.

Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio roquetero, a través de los trabajadores de Athisa Medio Ambiente, aplica tratamientos en puntos estratégicos de acumulación de agua, elimina criaderos en zonas de riesgo y refuerzan la vigilancia y toma medidas preventivas en todo el municipio. Desde el Ayuntamiento de Roquetas agradecen la colaboración ciudadana en el cuidado de parcelas privadas y la rápida comunicación de posibles focos.

Entre las formas de avisar al Consistorio se incluyen varias vías de comunicación como el número de Guasap que es el 644 632551, un gestor de incidencias web, la oficina virtual y también de manera presencial en el registro municipal, a unos pocos metros del Consistorio roquetero.

Recomendaciones

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar recomienda la revisión de viviendas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas. Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.

A su vez, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar anunció el pasado mes de marzo el despliegue de medios técnicos y humanos para el control de mosquitos en el municipio. Cabe destacar la incorporación de tecnología dron al Plan de Choque contra Mosquitos.

Esta herramienta permite sobrevolar y aplicar larvicida de forma muy precisa en áreas de difícil acceso donde los operarios y vehículos no pueden llegar. Esta labor se suma a un plan de choque integral que ya está en marcha, combinando: el uso de drones para zonas inaccesibles, la aplicación de larvicidas terrestres y las labores de fumigación tradicionales con vehículos, entre otros trabajos que suman para mejorar la zona.

Asimismo, el Consistorio roquetero mantiene durante todo el año el dispositivo de vigilancia continua y control de mosquitos que llevan a cabo técnicos especialistas lo que posibilita la detección temprana de los focos larvarios y la actuación preventiva mediante varios métodos.