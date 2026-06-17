Roquetas mejora las zonas verdes y crea nuevos espacios infantiles en el Parque de los Bajos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Protección del Medio Ambiente y Zonas Verdes, continúa desarrollando las actuaciones de adecuación paisajística ... y remodelación del Parque de Los Bajos, incluidas dentro del contrato administrativo de mantenimiento y conservación de zonas verdes y arbolado urbano. La primera fase de los trabajos, correspondiente al entorno del skatepark, se encuentra finalizada y abierta al uso y disfrute de todos los ciudadanos desde el pasado mes de marzo.

La concejala de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, Susi Ibáñez, explicó que esta actuación actuación tiene como objetivo principal recuperar y mejorar este emblemático espacio verde, garantizando su mantenimiento sostenible, optimizando el ecosistema y favoreciendo un uso más eficiente del agua, con el propósito de incrementar la calidad de vida de los usuarios.

Entre las actuaciones realizadas destaca la reposición del arbolado perdido con el paso de los años. Algunas especies, como las Gleditsias y los Celtis, no se habían adaptado adecuadamente al entorno, por lo que están siendo sustituidas por especies más adecuadas como melias y delonix. Además, se están incorporando cinco grandes ejemplares de ficus procedentes del patrimonio municipal, árboles de gran valor histórico, cultural, ecológico y paisajístico que constituyen una seña de identidad del municipio.

Asimismo, todos aquellos ejemplares susceptibles de ser trasplantados se reubicaron en distintos puntos del propio parque, actuación que se complementó con la plantación de alrededor de medio centenar de nuevos árboles.

Los trabajos también permitieron mejorar las condiciones del suelo para favorecer el correcto desarrollo de las especies vegetales, creando nuevos parterres con plantas arbustivas y tapizantes, así como una zona de césped. Para ello, se sustituyó el albero por lomas de tierra vegetal enriquecida con arena y compost, proporcionando un sustrato más adecuado para el crecimiento del nuevo arbolado y la vegetación.

En materia hídrica, se está llevando a cabo una completa renovación y automatización del sistema de riego. Esta actuación complementa la sustitución previa de la tubería general perimetral realizada por el personal laboral municipal y permitirá evitar las continuas averías que venía sufriendo la instalación. El nuevo sistema, similar al implantado en otras zonas verdes modernizadas del municipio, facilitará un control y seguimiento más eficiente del riego y un importante ahorro en el consumo de agua.

Aprovechando esta remodelación, se habilitaron además dos nuevos espacios de juego infantil. De igual modo, en los próximos meses está prevista la sustitución de los elementos de juego más deteriorados con el fin de crear una zona infantil renovada y adaptada a las necesidades actuales de las familias.

La actuación se dividió en dos fases con el objetivo de minimizar el tiempo en el que el parque permanece inaccesible al público. La segunda fase, cuya finalización está prevista para mediados de junio, completará una intervención que ha contado con un plazo total de ejecución de ocho meses.