Roquetas mejora la iluminación de pabellones e instalaciones

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Deportes, llevó a cabo la renovación integral de la luminaria del Pabellón Infanta Cristina ... y del Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con el edil de Deportes, Pepe Rubí, realizó una visita técnica para comprobar el resultado de estos trabajos. En concreto, en el Pabellón Infanta Cristina se llevó a cabo la renovación integral de la iluminación interior, con la instalación de 47 unidades de proyectores INDUBAY LED de 200 W, mejorando los niveles de iluminación existentes conforme las normas reglamentarias NIDE para niveles de competición internacionales y nacionales.

Estos trabajos suponen la reducción en el consumo energético de la instalación (mas del 50 % de ahorro) al sustituir proyectores de lamparas de descarga de 450 W existentes por proyectores LED de 200 W.

Además, se ha acometido la instalación de un sistema de control mediante telegestión de encendidos individuales de pistas (Sistema ITERRA) que permite individualizar y personalizar las diferentes escenas de encendidos de las pistas, en función de su uso y el tipo de actividad deportiva desarrollada (entrenamientos, partidos, competiciones).

En el campo de fútbol de Aguadulce, se ejecutó también una renovación integral de la iluminación del terreno de juego. Para ello, se instalaron 24 proyectores BRI-TELINE LED de 1200 W y 600 W, distribuidos en cuatro torretas (seis proyectores por cada una). Esta actuación permitió mejorar significativamente los niveles de iluminación existentes, que anteriormente no alcanzaban los requisitos establecidos por la normativa NIDE para competiciones regionales, locales y entrenamientos de alto nivel.

La renovación en el campo de fútbol ha supuesto igualmente una mejora en la efi-ciencia energética, con una reducción del consumo superior al 20 %, al sustituir los anteriores proyectores de 900 W por tecnología LED más eficiente.

También en esta instalación se ha incorporado el sistema de telegestión ITERRA, que permite adaptar el encendido de las pistas a las necesidades específicas de uso. La inversión total destinada a estas actuaciones asciende a 130.000 euros.