Roquetas mejora la accesibilidad de varias calles de Aguadulce Estas actuaciones forman parte del compromiso que cuenta el Consistorio con el cuidado de los barrios y la mejora de las infraestructuras

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 2 de octubre 2025, 23:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa con los trabajos de mantenimiento, pavimentación y adoquinado en diferentes calles de Aguadulce, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, accesibles y cómodos para vecinos y visitantes. Estos trabajos de mejora del entorno urbano forman parte del compromiso que tiene el Consistorio roquetero con el cuidado de los barrios y la mejora continua de las infraestructuras.

Obras

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de los servicios profesionales para la redacción del proyecto, la dirección de obra y estudios técnicos vinculados a la futura Casa Consistorial, así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes. Esta actuación supone un paso decisivo para dotar al municipio de unas instalaciones administrativas modernas y de un espacio urbano más abierto y accesible.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la trascendencia de esta iniciativa. «La nueva Casa Consistorial no será solo un edificio administrativo, sino un símbolo de modernidad, cercanía y servicio público. Queremos que los vecinos sientan que tienen una administración a su lado, ágil y eficiente, que responde a sus necesidades. Con esta actuación reorganizaremos los servicios municipales, facilitando los trámites y mejorando la atención a los ciudadanos».

«Este proyecto nos permitirá ampliar y revitalizar uno de los espacios más representativos de la ciudad, creando un lugar abierto, cómodo y accesible, donde las familias puedan pasear, los jóvenes puedan encontrarse y donde podamos seguir celebrando juntos nuestras tradiciones y actividades culturales. Queremos un centro urbano que sea el corazón de la vida social de Roquetas», comentó Amat.

El contrato aprobado contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el estudio geotécnico, el levantamiento topográfico, el proyecto de derribo de construcciones previas y la dirección de obra. El presupuesto de licitación asciende a 504.563,46 euros (IVA incluido), financiado íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Roquetas.

El plazo máximo para la redacción del proyecto será de 9,5 meses, mientras que la dirección de obra se ajustará al calendario de ejecución, estimado en unos 20 meses. La previsión de gasto se reparte entre los ejercicios 2026 y 2030, garantizando una planificación económica sostenible y ajustada a la normativa vigente.

La construcción de la nueva Casa Consistorial y la ampliación de la Plaza de la Constitución no solo responden a la necesidad de modernizar la sede administrativa municipal, sino que también supondrán una mejora significativa para el entorno urbano.