Roquetas de Mar se suma a una nueva campaña sobre la vacunación de gripe

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto al director general de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas, representantes del Distrito Sanitario Poniente y los concejales ... Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor, asistieron a la jornada de vacunación frente a la gripe celebrada en el centro comercial Gran Plaza Shopping durante este fin de semana.

Durante la visita, el alcalde aprovechó para vacunarse y animó a los vecinos a participar en esta iniciativa impulsada por el Servicio Andaluz de Salud, que facilita el acceso a la vacunación sin cita previa.

La campaña está dirigida, entre otros colectivos, a personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, fumadores y menores de 6 a 59 meses.

Asimismo, la edil del Ayuntamiento de Roquetas, Alba Acedo, visitó el pasado 21 de noviembre el punto de vacunación instalado en el mercadillo del nuevo recinto ferial, donde numerosos vecinos pudieron vacunarse de forma rápida y sin cita previa. Esta iniciativa, impulsada también por el Distrito Sanitario Poniente, contó con una excelente acogida y aprovechó el dinamismo y buena afluencia de este nuevo espacio municipal.