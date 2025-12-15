Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Roquetas en el Centro Comercial Gran Plaza. IDEAL

Roquetas de Mar se suma a una nueva campaña sobre la vacunación de gripe

Durante la visita, el alcalde aprovechó para vacunarse y animó a los vecinos a participar en esta iniciativa

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 15 de diciembre 2025, 19:04

Comenta

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto al director general de Asistencia Sanitaria, Diego Vargas, representantes del Distrito Sanitario Poniente y los concejales ... Susi Ibáñez y Juan Carlos Muyor, asistieron a la jornada de vacunación frente a la gripe celebrada en el centro comercial Gran Plaza Shopping durante este fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en el exclusivo aceite de oliva virgen extra Dcoop por tiempo limitado
  2. 2 La nieve llega a Granada este martes: estos son los 31 pueblos en los que podría nevar
  3. 3 «El señor dejó el coche así y se fue»: lo empotró contra un bar de Granada, volcado y de canto
  4. 4 Muere un hombre en la puerta de una discoteca en Sierra Nevada
  5. 5 El primer gran temporal se lleva parte de Playa Granada
  6. 6 La UGR subirá el precio de los comedores a los estudiantes: esto costarán desde ahora
  7. 7

    La cápsula del tiempo de Granada: aparecen restos de 30 siglos en el hueco de un ascensor
  8. 8 Salvador, el dentista de Granada que convierte su consulta en una casa para sus pacientes
  9. 9 El profesor granadino que prepara las oposiciones cinco veces más rápido
  10. 10

    La muerte a golpes de Irene en su caravana y el arduo camino hasta esclarecer el crimen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas de Mar se suma a una nueva campaña sobre la vacunación de gripe

Roquetas de Mar se suma a una nueva campaña sobre la vacunación de gripe