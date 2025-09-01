Roquetas de Mar refuerza la calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio La actualización del precio por hora asegura la continuidad y calidad de la atención a personas en situación de dependencia

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Junta de Gobierno Local, aprobó recientemente la actualización del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La medida, que entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2025, establece el nuevo coste en 16,63 euros por hora, conforme a lo dispuesto por la Resolución de 8 de julio de 2025 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «este acuerdo supone un compromiso firme con las personas en situación de dependencia y con sus familias, que necesitan un servicio de calidad y sostenible en el tiempo. Nuestro objetivo es garantizar que quienes más lo necesitan reciban una atención adecuada, y para ello era fundamental actualizar el precio hora conforme a lo que establece la normativa andaluza».

La previsión para el ejercicio 2025 contempla la prestación de unas 256.000 horas de servicio, lo que supondrá un coste total de 4.257.280 euros. Tras aplicar la deducción correspondiente al copago de los usuarios, se estima un incremento de 519.680 euros respecto al gasto anterior. Esta actualización se financia con cargo a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, contando con la partida presupuestaria habilitada para ello.

Asimismo, el acuerdo será trasladado a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con el fin de incorporarlo al convenio vigente y solicitar el abono de las cuantías derivadas de la actualización.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar refuerza su compromiso con el bienestar social y la atención a la dependencia, asegurando que el Servicio de Ayuda a Domicilio continúe siendo un recurso esencial dentro del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Iniciativa

Por otro lado, Roquetas acoge desde este lunes 1 de septiembre hasta este viernes 5 de septiembre la celebración de Tecno Tribu 2025, un espacio educativo y gratuito en el que niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años podrán descubrir, experimentar y aprender sobre robótica, programación, ciencia, inteligencia artificial y tecnología aplicada.

El programa, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía a través de la plataforma educativa CODI, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que respalda la llegada de esta iniciativa al municipio como parte de su apuesta por el fomento de la educación tecnológica y la formación de las nuevas generaciones.

El proyecto se apoya en la plataforma CODI, que garantiza contenidos de calidad y certificación oficial. Al finalizar, todos los participantes obtendrán el certificado DigComp, un reconocimiento en competencias digitales avalado por la Unión Europea.