Roquetas de Mar inmortaliza a Álex Baena con un gran complejo deportivo tras un logro sin precedentes

Roquetas de Mar prepara un reconocimiento histórico para uno de sus vecinos más ilustres. El Ayuntamiento ha anunciado que el futuro complejo deportivo que se ... construye entre la Urbanización y Las Marinas llevará el nombre de Álex Baena, un homenaje que llega después de que el futbolista alcanzara un hito inédito en el fútbol internacional.

El nuevo espacio deportivo contará con cinco campos de fútbol y nace con el objetivo de convertirse en un referente para el deporte base del municipio. La elección del nombre de Baena busca inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas que comienzan su formación en la misma localidad donde el internacional español dio sus primeros pasos antes de incorporarse a la cantera del Villarreal.

El consistorio también ha aprobado conceder al jugador el título de Hijo Predilecto de Roquetas de Mar, una de las máximas distinciones municipales. El alcalde, Gabriel Amat, ha explicado que el acto institucional dependerá de la disponibilidad del futbolista, cuya agenda continúa marcada por sus compromisos deportivos tras proclamarse campeón del mundo.

Baena ha firmado una página única en la historia del fútbol al convertirse en el primer jugador capaz de reunir los títulos de campeón del Mundo, campeón de la Eurocopa y campeón olímpico, un triplete que ningún otro futbolista había conseguido hasta la fecha y que además mantiene de forma simultánea.

Durante el homenaje también está previsto hacer entrega del Escudo de Oro del municipio, una distinción aprobada con anterioridad y pendiente de recibir por la imposibilidad de cuadrar fechas. En el mismo acto será reconocido igualmente Claudio Vázquez, médico de la selección española y profesional vinculado a la provincia de Almería.

Con este doble reconocimiento institucional y un complejo deportivo que llevará su nombre, Roquetas de Mar quiere dejar constancia del orgullo que representa la trayectoria de un futbolista que salió de sus escuelas deportivas y que hoy ocupa un lugar destacado en la historia del deporte español.