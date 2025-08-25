Roquetas de Mar, destino turístico líder en la provincia de Almería durante el mes de julio y quinto en Andalucía Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de julio el municipio ha acogido a un total de 97.598 visitantes y solo ha sido superado por capitales de provincia y Torremolinos

Roquetas de Mar mantiene su liderazgo como destino turístico de la provincia de Almería, según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Durante el mes de julio, el municipio roquetero recibió un total de 97.598 visitantes, que generaron 457.000 pernoctaciones, alcanzando una estancia media de 4,7 días.

De esta forma el número de visitantes respecto al mes de Julio del año pasado ha aumentado en un 11,2% y las pernoctaciones también mejoran en un 10%. Se trata de grandes cifras que posicionan a Roquetas de Mar entre los cinco principales destinos turísticos de toda Andalucía, solo superado por capitales de provincia y Torremolinos

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que estos datos de ocupación hotelera correspondientes al mes de julio demuestran la calidad y la excelencia de la oferta turística del municipio. «Estamos muy satisfechos porque durante los últimos años hemos hecho una gran apuesta por la diversificación de la oferta y el impulso y modernización de los recursos turísticos del municipio para que turistas y visitantes disfruten de nuestras amplias playas, servicios y equipamientos accesibles junto con una amplia programación cultural y de ocio que se ha convertido en un referente».

«Roquetas de Mar no solo sigue siendo el destino preferido dentro de nuestra provincia, sino que también compite con grandes ciudades andaluzas que tradicionalmente lideran el sector turístico. «Estamos haciendo un importante esfuerzo, trabajamos para ofrecer un destino que combina playas de calidad, servicios excepcionales y una amplia gama de actividades para todos los públicos», afirma Amat.

Oferta diversificada y de calidad

La estancia media en Roquetas de Mar, que se sitúa cerca de los cinco días, es un indicador clave del creciente interés y satisfacción de los visitantes. Este aumento refleja que los turistas no solo eligen a Roquetas como su destino, sino que deciden prolongar su estancia para disfrutar de todo lo que el municipio ofrece.

La encuesta también revela la diversidad en el origen de los turistas que eligen Roquetas de Mar predominando un notable incremento en el turismo nacional que se sitúo en julio en el 79,62 % (77.707 viajeros nacionales) lo que supone 8.549 viajeros más que en el mismo periodo del año anterior mientras que el porcentaje de turistas extranjeros alcanzó en julio el 20,38 % con un total de 19.882 viajeros registrando también un notable ascenso respecto a 2024.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo y la promoción del municipio y añade que «vamos a seguir trabajando para mejorar la oferta turística y para posicionar a Roquetas de Mar como un destino de referencia tanto a nivel nacional como internacional ya que con estos resultados, Roquetas de Mar se consolida no solo como el destino líder en la provincia de Almería, sino también como uno de los principales referentes turísticos de Andalucía».

Además, este año Roquetas de Mar abandera la denominación de «Ciudad Gastronómica» gracias a la excelencia del sector de la restauración del municipio junto con el esfuerzo del área de Turismo y Playas del Ayuntamiento que no sólo ha diseñado una amplia programación de actividades con motivo de esta distinción sino que ha puesto distintas iniciativas como las visitas guiadas y teatralizadas que están registrando una alta participación y que «tiene como objetivo dar a conocer los principales enclaves del municipio a los turistas que nos visitan», detalla la concejal.