Roquetas de Mar consolida su liderazgo turístico en Andalucía con más de 293.000 visitantes este verano Durante los meses de julio y agosto, el municipio recibió más de 208.000 viajeros que generaron más de 916.000 pernoctaciones

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, ha hecho balance de la temporada alta de 2025 con unos resultados que confirman la fortaleza del municipio como destino turístico de referencia en Andalucía. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, entre los meses de julio y agosto Roquetas de Mar recibió 208.164 visitantes que generaron 916.000 pernoctaciones, alcanzando una estancia media cercana a los cinco días.

En el conjunto del verano, que engloba los meses de junio, julio y agosto, el municipio registró un total de 293.005 visitantes, lo que supone un incremento del 6,3% respecto a 2024, y 1.261.853 pernoctaciones, con un aumento del 3,8% frente al año pasado

Destino Turístico por Excelencia

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado que «estos datos reflejan el esfuerzo colectivo que hemos realizado en los últimos años para mejorar la oferta turística del municipio. No solo seguimos siendo el destino líder de la provincia de Almería, sino que también estamos compitiendo con las grandes capitales andaluzas. Este verano hemos demostrado, una vez más, que Roquetas de Mar es un lugar atractivo, competitivo y hospitalario, con playas de primer nivel, infraestructuras modernas y una amplia programación cultural y de ocio».

Por su parte, la concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha puesto en valor que «el aumento tanto en el número de visitantes como en las pernoctaciones confirma que los turistas no solo nos eligen, sino que también deciden prolongar su estancia para disfrutar de todo lo que ofrecemos. Hemos trabajado para diversificar la oferta con iniciativas gastronómicas, culturales y de naturaleza, y el éxito de actividades como las visitas guiadas o los espectáculos de verano refuerzan la imagen de Roquetas de Mar como destino de referencia, tanto a nivel nacional como internacional».

Posicionamiento en Andalucía

Los datos oficiales sitúan a Roquetas de Mar en el quinto lugar entre los destinos andaluces más visitados, solo por detrás de grandes capitales y de Torremolinos. Además, en agosto se registraron 110.566 visitantes y más de 459.000 pernoctaciones, consolidando al municipio como uno de los puntos más atractivos del litoral andaluz

El Ayuntamiento seguirá trabajando en la desestacionalización del turismo, con la promoción de eventos culturales, deportivos y gastronómicos a lo largo de todo el año. La estrategia municipal busca consolidar el liderazgo turístico de Roquetas de Mar, generar empleo y dinamizar la economía local, garantizando siempre la sostenibilidad y la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.