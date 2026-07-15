Roquetas de Mar adelanta la corrida del domingo de Santa Ana a las 18 horas por el Mundial

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha adelantado a las 18:00 horas el horario de la segunda corrida de toros de la Feria de ... Santa Ana, prevista inicialmente para este domingo 19 de julio a las 19:30 horas. El objetivo de este cambio es que el público que acuda a la plaza pueda disfrutar del festejo y, seguidamente, de la final del Mundial de fútbol que disputará la Selección Española ese mismo día a partir de las 21:00 horas.

De este modo, la segunda de abono del coso salinero comenzará a las 18:00 horas con reses de El Parralejo para los diestros Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado. De la misma manera, el Ayuntamiento ha anunciado que en la explanada exterior de la Plaza de Toros, en el Parque de Los Bajos (en la zona de la Biblioteca Municipal), se instalará una gran pantalla para que todo el público que haya acudido a la corrida, así como los ciudadanos que lo deseen, puedan seguir la final del Mundial desde ese punto.

Las entradas adquiridas con anterioridad a este cambio de horario mantienen plenamente su validez, sin que sea necesario realizar ningún trámite adicional.

El concejal de Deportes, Cultura y Tiempo Libre de Roquetas de Mar, José Juan Rubí, ha explicado que esta decisión se ha tomado con la finalidad de «facilitar a los aficionados al toro y al fútbol, que somos la gran mayoría, disfrutar tranquilamente de estos dos grandes espectáculos que tendremos el domingo. Además, es un plan perfecto disfrutar de la corrida con un gran cartel y, después, vivir la emoción de la final del Mundial con una gran España en la que el roquetero Álex Baena está desempeñando un gran papel».

Últimos días para adquirir las entradas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar afronta los últimos días de venta de entradas para la Feria Taurina de Santa Ana 2026. Tras concluir el periodo de abonos, la expectación se centra ahora en la adquisición de localidades sueltas, disponibles tanto en los puntos físicos habituales como a través de internet para mayor comodidad de los aficionados.

Santa Ana ofrece tres festejos con una novillada en clase práctica con entrada libre este viernes a las 21:00 horas, y dos grandes corridas de toros el sábado a las 19:30 horas con Diego Ventura, Borja Jiménez y Marco Pérez; y el domingo a las 18:00 horas con Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado.

Existen dos formas de comprar las localidades. Venta Online: Activa las 24 horas del día a través de la web oficial de venta de entradas www.bacantix.com. Y en las taquillas de la Plaza de Toros: Abiertas en horario de mañana y tarde, de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

La feria más democrática de España

Como atractivo para el público, el Ayuntamiento recuerda que la feria mantiene su carácter participativo. Cada espectador que asista a los festejos del fin de semana podrá decidir con su voto directo el nombre de los triunfadores de Santa Ana 2026 (mejor novillero, mejor toro y triunfador de la feria), depositando su papeleta en las urnas que se habilitarán a la salida de los tendidos.

Tres grandes tardes

Viernes 17 de julio (21:00 h) | Juventud y Futuro: Novillada en clase práctica con reses de Fermín Bohórquez. La entrada será completamente gratuita hasta completar el aforo para apoyar a los alumnos de las Escuelas Taurinas, entre ellos los locales Antonio Ortega, Pablo Sánchez y Alejandro Alcaraz, junto a Pablo Méndez, Pablo Torres y Rodrigo Villalón.

Sábado 18 de julio (19:30 h) | Gran Corrida Mixta: Un festejo de máxima categoría en el que se lidiarán dos toros de María Guiomar para la máxima figura del rejoneo, Diego Ventura, y cuatro toros de Zalduendo para Borja Jiménez (gran triunfador de la feria de Roquetas 2025) y el impactante fenómeno juvenil Marco Pérez.

Domingo 19 de julio (18:00 h) | Cierre de Arte y Expectación: Corrida con toros de la ganadería de El Parralejo para una terna puramente artística y de enorme atractivo para el aficionado: Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado.