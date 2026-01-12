Roquetas de Mar acogerá el 9 de agosto el XLIII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra

El municipio de Roquetas de Mar tomará este 2026 el relevo de la sede del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, en su cuadragésimo ... tercera edición, que tendrá lugar en el mes de agosto.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha acogido este lunes la constitución de la comisión organizadora de un evento que tendrá lugar el día 9 del octavo mes del año. En ella, han participado el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, además del concejal de Cultura, Daniel Salcedo; el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Juan José Alonso; y Juan José Bonilla, presidente de la Asociación Cultural Abuxarra.

El alcalde anfitrión, Gabriel Amat, ha saludado a los asistentes a la reunión y ha manifestado la importancia que tiene un festival de estas características, ya que se trata «de un acto de convivencia y de encuentro entre muchas personas, donde se pasa un día inolvidable».

«Tengo claro que el festival que este año se hará en Roquetas va a ser un éxito, ya que hemos dispuesto que se celebre en el Teatro Auditorio, un lugar con mucha comodidad y tenemos una gran cantidad de aparcamientos en las inmediaciones para ese día», ha señalado Amat.

El primer punto abordado de esta reunión ha sido la constitución de la comisión organizadora, donde hay representantes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de las diputaciones de Almería y Granada, de la Junta de Andalucía y de la Asociación Abuxarra. También han participado representantes de los ayuntamientos de de Berja y Fondón.

En el encuentro, se han aprobado las bases del festival en el que podrán participar todos los grupos alpujarreños, no profesionales, que lo deseen, incluidos los que residan fuera de la comarca y que, por su origen y música interpretada, se consideren alpujarreños.

Los grupos que se presenten por primera vez deberán aportar, no obstante, una grabación de sus interpretaciones en soporte magnético o digital antes del 10 de julio de 2026.

Se considerará grupo infantil aquel en cuya composición no intervengan más de un 20% del total de integrantes mayores de 16 años; y juvenil, aquel en el que no intervenga más de un 20% del total de integrantes mayores de 20 años.

Los instrumentos utilizados serán los tradicionales para la música que se desee interpretar (guitarra, violín, laúd, bandurria, flauta, panderetas de piel o pellejo), pero no se considerarán tradicionales los instrumentos de plástico, acordeones de teclas, flautas traveseras, etc.

Se concederá, asimismo, a cada grupo participante una ayuda para gastos de viaje y material, cuya cuantía oscilará entre 60 y 240 euros en atención a kilómetros y componentes del grupo.

La Asociación Cultural Abuxarra se reserva, asimismo, los derechos de grabación y reproducción en audio y vídeo de las piezas que se presentan a concurso, mientras que los grupos deben autorizar al Centro de Documentación Musical de Andalucía la difusión de audio y vídeo de las piezas.

La fecha límite de inscripción será el 24 de julio de 2026. El festival, a desarrollar el día 9 de agosto de 2026, a partir de las 10 horas, contará con un jurado compuesto por especialistas en música y folklore. Su composición será publicada, sin embargo, oportunamente por la comisión organizadora del XLII Festival de Música Tradicional de La Alpujarra.

En cuanto al escenario de la celebración, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el concejal Daniel Salcedo lo ha considerado «idóneo, con un gran número de plazas de aparcamiento en las inmediaciones» y que contará con un gran espacio con carpa para los productos gastronómicos de la comarca de la Alpujarra.

Además, dado que se celebrará en agosto, «el Teatro Auditorio tiene muchos camerinos para facilitar el cambio de vestuario a los participantes en el festival e incluso también cuenta con aire acondicionado».

Respecto a las infraestructuras necesarias y demás detalles, correrán a cargo de los organizadores, tanto Abuxarra como el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Tras la reunión, los asistentes han visitado el Teatro Auditorio de Roquetas, recibidos por su director, Ricardo Roldán, y han quedado emplazados a un nuevo encuentro que se llevará a cabo el 7 de marzo, también, en Roquetas de Mar.