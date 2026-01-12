Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Roquetas de Mar acogerá el 9 de agosto el XLIII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra

El Ayuntamiento roquetero ha acogido este lunes la primera reunión de la comisión organizadora de esta cita anual que comparten las provincias de Almería y Granada

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 12 de enero 2026, 13:54

Comenta

El municipio de Roquetas de Mar tomará este 2026 el relevo de la sede del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, en su cuadragésimo ... tercera edición, que tendrá lugar en el mes de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un camión ocupa la A-92 desde hace un mes porque su conductor no quiere recuperarlo
  2. 2 Multitudinaria pelea entre juveniles en el fútbol base de Granada
  3. 3

    Endesa alerta a sus clientes del robo de datos, incluidos los bancarios
  4. 4 Muere un corredor en la línea de meta de la carrera solidaria de la Geoda de Pulpí
  5. 5

    165 propietarios resolverán el futuro turístico de Playa Granada después de dos décadas
  6. 6 Entran en su casa y roban la recaudación de Navidad de su bar en Lanteira
  7. 7 «Soy el jefazo de una almazara y ya te aviso de la subida del precio del aceite de oliva»
  8. 8 El correo que ha mandado Endesa a miles de clientes tras el robo de datos bancarios
  9. 9 Buscan candidatos en Granada para trabajar en Zara, Pull
  10. 10 El centro de entrenamiento personal que mejora la salud de los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas de Mar acogerá el 9 de agosto el XLIII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra

Roquetas de Mar acogerá el 9 de agosto el XLIII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra