Roquetas limpia sus ramblas a su paso por zonas urbanas para prevenir inundaciones por lluvias

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está procediendo estos días a la limpieza y desbroce de las ramblas y cauces de la localidad. Un trabajo ... que se repite de forma periódica con la intención, como explica el alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, «de ser previsor y evitar que posibles lluvias torrenciales, que en esta época del año son posibles, puedan causar daños que luego tengamos que lamentar».

Las máquinas están trabajando en los tramos urbanos de la Rambla de El Cañuelo, El Vínculo, Rambla de Vícar, Rambla del Pastor y Rambla de la Culebra. La intención municipal es adecentar todos los cauces que «pasan por zonas urbanas, que es donde tenemos competencia, y en algunos sitios también en tramos rústicos», afirma Gabriel Amat.

Pero la intención del Ayuntamiento es ir más allá en los trabajos. De ahí que se esté en contacto con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía «para que en los próximos días, inicios de septiembre, llegue hasta el municipio alguna de la maquinaria de la administración autonómica para seguir con las tareas de limpieza y desbroce, no ya solo en zonas urbanas, sino en tramos susceptibles de posibles avenidas en caso de lluvias como es la Rambla del Cañuelo», subraya el alcalde.

La previsión municipal tendrá especial incidencia en esta última, «porque es un cauce complicado no solo en el término de Roquetas, sino en todo su cauce que recorre los municipios vecinos de La Mojonera y El Ejido. Es la que más agua siempre acumula, en el resto el caudal es menor siempre, y nos puede crear problemas si por desgracia hubiera una inundación fuerte. De ahí que seamos previsores y pongamos los medios antes de que pueda alcanzarnos una DANA, algo habitual en el otoño en todo el Levante español».

Gabriel Amat recorría esta mañana los trabajos que se están llevando a cabo y se interesaba por el proceso de limpieza, a la vez que explicaba a los vecinos la necesidad de seguir con el desbroce para prevenir posibles riadas. «El Ayuntamiento, afirma, es consciente de la necesidad de tener nuestros cauces y ramblas limpios, y más en esta época del año, tras el verano, cuando las tormentas llegan cuando menos te lo esperas. Si están en condiciones podrán absorber toda el agua que caiga y así evitar desbordamientos que pongan en peligro tanto la vida de los vecinos como las fincas que puedan encontrarse cerca».