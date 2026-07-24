Roquetas libera dos ejemplares de tortuga boba criados en el Aquarium Costa de Almería

Roquetas de Mar fue el escenario de un nuevo hito para la conservación de la biodiversidad marina con la liberación de dos ejemplares de tortuga ... boba (Caretta caretta), nacidos en Roquetas de Mar y criados durante los últimos meses en el Aquarium Costa de Almería dentro del programa de desarrollo controlado (head-starting). La actuación se llevó a cabo con la coordinación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el Aquarium, responsable del cuidado y seguimiento de los animales hasta su regreso al mar.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que esta liberación representa un ejemplo del trabajo conjunto entre administraciones públicas, entidades científicas y centros especializados en conservación de fauna marina. «La conservación de nuestro entorno natural es una responsabilidad compartida y actuaciones como ésta demuestran que, cuando las administraciones y las entidades especializadas trabajan unidas, se consiguen resultados extraordinarios. Hoy devolvemos al mar dos ejemplares nacidos en nuestras playas, un hecho que nos llena de orgullo y que pone de manifiesto el compromiso de Roquetas con la protección del medio ambiente».

La concejala de Turismo, Amalia López, subrayó que este tipo de iniciativas «refuerzan la imagen de Roquetas de Mar como un destino comprometido con la sostenibilidad y el cuidado de su patrimonio natural. Cada vez son más los visitantes que valoran destinos responsables con el medio ambiente y acciones como ésta contribuyen a posicionar nuestro municipio como un referente en turismo de calidad».

A su vez, el alcalde de Roquetas, señaló que «queremos seguir siendo un municipio referente en sostenibilidad, conservación de nuestro litoral y educación ambiental, implicando a vecinos y visitantes en el respeto por nuestros ecosistemas marinos».

Asimismo, el Director General de Política Forestal y Biodivesidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela, explicó que «con este acto, se culmina una secuencia de actuaciones en las que ha participado mucha gente y que representa una cadena de colaboración de la que debemos sentirnos orgullosos».

Además, Pérez aplaudió «el trabajo coral de tantos profesionales y voluntarios que, como podemos comprobar, lo han dado todo para que hoy depositemos en su medio natural, el medio marino, a estos magníficos ejemplares de tortuga boba». La tortuga boba es una especie amenazada que habita en mares cálidos y puede superar el metro de longitud y los 100 kilos.

El director de Aquarium de Roquetas de Mar, Enrique Fernández, explicó que estos dos ejemplares proceden del nido localizado el 30 de julio de 2025 en Playa Serena, el segundo detectado ese verano en la provincia de Almería. Tras el hallazgo de una puesta de 38 huevos, estos fueron trasladados para su incubación controlada, consiguiendo finalmente la eclosión de dos crías que, después de pasar por el CEGMA de Algeciras, fueron acogidas por el Aquarium Costa de Almería para completar su desarrollo en condiciones óptimas.

Durante este tiempo, además de recibir atención veterinaria especializada, las tortugas han formado parte de las acciones educativas del Aquarium, contribuyendo a sensibilizar a miles de visitantes sobre la importancia de conservar el medio marino y proteger una especie catalogada como vulnerable.

Según la evaluación realizada por el equipo técnico, ambos ejemplares presentan un excelente estado de salud, con un peso cercano a los dos kilogramos y unos 20 centímetros de longitud de caparazón, características que permiten afrontar con garantías su reintroducción al medio natural.

El Aquarium Costa de Almería agradece la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Policía Local, Protección Civil, los servicios de salvamento y todas las personas implicadas en un proyecto que combina investigación, conservación y educación ambiental. Además, cabe destacar que esta actividad se enmarca dentro de la programación diseñada con motivo del 20 aniversario del Aquarium Costa de Almería.

Una liberación con valor científico y ambiental

El acto de liberación se desarrolló en el mismo entorno donde fueron depositados los huevos, favoreciendo el proceso natural de impronta, mediante el cual las tortugas fijan las características del lugar de nacimiento para poder regresar a él cuando alcancen la madurez reproductiva.

El operativo contó con un importante dispositivo técnico y de seguridad coordinado entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Junta de Andalucía y el Aquarium Costa de Almería. Para esta jornada se habilitaron espacios específicos para el público y los medios de comunicación, garantizando en todo momento el bienestar de los animales y el correcto desarrollo de la actividad.

Además, una vez que las tortugas entraron en el agua, biólogos del Aquarium realizaron un seguimiento directo de los ejemplares durante sus primeros minutos en el mar para asegurar una salida segura hacia aguas abiertas.