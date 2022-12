Roquetas invertirá medio millón de euros en la recogida y tratamiento de restos de poda

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha licitado recientemente el contrato para la recogida y tratamiento de la fracción vegetal de residuos, es decir, restos de poda y jardinería que se generen tanto por parte de los propios servicios municipales, como por parte de la ciudadanía.

El contrato, valorado en 560.714 euros por dos años de duración, prorrogables por otros dos más de máximo, prevé tener operativo un servicio de recogida de este tipo de residuos en horario ininterrumpido de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de 17 a 20.30 horas como mínimo, según se recoge en el pliego de la licitación, al que ha tenido acceso IDEAL.

La empresa adjudicataria deberá tener un registro documental que detalle las cantidades, origen, destino, tratamiento y tipos de residuos, especificando los que son peligrosos y los que no, así como el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Una información que deberá remitirse al Ayuntamiento quincenalmente.

En cuanto al tratamiento de estos residuos, el contrato especifica la obligatoriedad de una valorización de este material generado por la poda ciudadana y municipal, estableciendo la necesidad del reciclado o recuperación de las sustancias orgánicas que no se puedan utilizar como disolventes, incluido el comportaje y otros procesos de transformación biológica de todo este material recogido.

La empresa que resulte adjudicataria deberá separar los residuos peligrosos y no peligrosos, debiendo almacenarse adecuadamente hasta ponerlos a disposición de gestores autorizados, según marca la normativa.

La planta deberá cumplir las especificaciones contempladas en la autorización de gestión de residuos, incluyendo espacios de recepción, fermentación y maduración.

La empresa adjudicataria no podrá introducir en los procesos, residuos peligrosos, ni otros residuos no peligros no contemplados, y el transporte de los mismos deberá realizarse de forma segura sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, ni la fauna y flora.

La gestión de la fracción vegetal ha originado diversas polémicas en los últimos años, ante las que el Ayuntamiento ha ido adoptando diferentes medidas. Así, para hacer frente a las críticas por la acumulación durante días e incluso semanas de estos restos de jardinería, hace unos años se instalaron en el término municipal unos contenedores específicos para restos de podas. También ha habido críticas por la existencia de puntos de acopio en lugares como las proximidades de la Ribera de la Algaida.