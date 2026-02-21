Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El entomólogo detalla que el incremento de lluvias y temperaturas favorece la aparición de nuevos focos. IDEAL

Roquetas intensifica el plan de choque con un dispositivo especial contra los mosquitos

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que este dispositivo se mantiene operativo todo el año

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 21 de febrero 2026, 11:41

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, puso en marcha un refuerzo del dispositivo especial de control de ... mosquitos con el objetivo de intensificar las labores de prevención, vigilancia y tratamiento en todo el término municipal.

