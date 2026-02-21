Roquetas intensifica el plan de choque con un dispositivo especial contra los mosquitos

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, puso en marcha un refuerzo del dispositivo especial de control de ... mosquitos con el objetivo de intensificar las labores de prevención, vigilancia y tratamiento en todo el término municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, explicó que este dispositivo se mantiene operativo durante los 365 días del año aunque el temporal y las lluvias registradas recientemente impidieron realizar con normalidad algunas actuaciones programadas, lo que obligó a reforzar el plan de intervención para evitar la proliferación de mosquitos en zonas sensibles como imbornales, ramblas, zonas húmedas y espacios con acumulación de agua.

Asimismo, Muyor subrayó que este refuerzo incluye un aumento de los medios técnicos y humanos con mochilas pulverizadoras, vehículos motorizados y drones para acceder a aquellos parajes naturales de especial dificultad de forma más extensa, así como la intensificación del diagnóstico y detección de focos larvarios, con actuaciones específicas en aquellos puntos donde se acumula agua y pueden desarrollarse las larvas.

Plan de Choque

Por su parte, Mikel González, responsable de Innovación y Entomología de Athisa Medio Ambiente, explicó que el plan de choque se basa en una actuación integral que combina tratamientos larvicidas, tratamientos adulticidas selectivos y una vigilancia continua de los focos potenciales de cría.

El entomólogo detalló que el incremento de lluvias y temperaturas favorece la aparición de nuevos focos, por lo que «resulta fundamental actuar de manera preventiva antes de que el mosquito alcance su fase adulta». Además, aclaró que los mosquitos que están proliferando estos días son mayoritariamente especies que pican, pero en ningún caso transmiten enfermedades a los humanos».

El especialista indicó que los equipos técnicos están revisando de forma sistemática imbornales, zonas encharcadas, cauces y espacios con agua estancada, aplicando tratamientos específicos y reforzando el seguimiento para cortar el ciclo biológico del mosquito.

Asimismo, ha destacado que las actuaciones se están desarrollando de forma coordinada en todo el municipio para minimizar las molestias a la población y reducir la presencia de estos insectos.

Por su parte, Mikel González insistió en que el objetivo principal del plan es anticiparse a los picos de proliferación mediante intervenciones continuas y estratégicas, priorizando las zonas con mayor riesgo y adaptando los tratamientos a las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas semanas.

Colaboración ciudadana

Por último, desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar recuerdan que la colaboración ciudadana es un aspecto esencial y se hace un llamamiento a toda la ciudadanía pidiendo su colaboración en los distintos espacios privados en los que pudieran proliferar los mosquitos.

De esta forma, se recomienda la revisión de viviendas, la inspección de piscinas, fuentes y desagües y se insta a instalar mosquiteras para evitar su entrada por las ventanas. Además, se están atendiendo aquellas peticiones vecinales en las que se detecten focos en la vía pública.