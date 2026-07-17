Roquetas instalará dos grandes pantallas para vivir la final del Mundial

El municipio de Roquetas de Mar podrá vivir la noche de este próximo domingo, 19 de julio, uno de los grandes partidos de la temporada ... futbolística: la final del Mundial 2026 que enfrentará a la Selección Española frente a Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, también conocido como MetLife Stadium (a las 21.00 horas) y se podrá ver a través de dos pantallas gigantes en dos zonas de la localidad roquetera.

Una de las pantallas gigantes estará ubicada en la Rambla de San Antonio de Aguadulce y la otra se encontrará en el Parque de los Bajos, junto a la Plaza de Toros de Roquetas de Mar. Todo ello con el objetivo de disfrutar de una final histórica, 16 años después de la final del Mundial que enfrentó a España frente a los Países Bajos en Sudáfrica y con el grato recuerdo del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116, que a la postre vencería y se llevaría su primer Mundial.

Ya, en esta ocasión, la selección española cuenta con un aliciente extra y es que tiene en la plantilla a un roquetero sobre el césped, Alex Baena, haciendo un buen papel con España. Desde las redes del Ayuntamiento de Roquetas comentaron que «vamos con Álex Baena y con toda la Selección. Trae tu bandera, ven con los tuyos y vivamos la final como se merece: todos juntos».

Asimismo, numerosos medios de comunicación nacionales destacaron en las últimas semanas lo mucho que le gusta a Álex Baena volver a su tierra, Roquetas de Mar, cada vez que tiene la oportunidad. Lo hace para descansar junto a su familia y sus seres queridos, para divertirse y para disfrutar de los atractivos de la zona. Álex Baena que cuenta con una trayectoria envidiable con una Eurocopa, Juegos Olímpicos, y de momento, finalista de un mundial.