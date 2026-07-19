Roquetas instala estaciones para el servicio de préstamo de bicicletas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inició las obras de instalación de las estaciones para la puesta en marcha del servicio público de préstamo de ... Bicicletas. La distribución de estos puntos de préstamo se está llevando a cabo priorizando criterios de cobertura con el objetivo de que estos equipamientos puedan ser accesibles a todos los vecinos de Roquetas de Mar.

El número total de estaciones instaladas son 19 y se ubican en las siguientes localizaciones: Paseo de Los Baños, Avenida Mediterráneo, Rambla de las Hortichuelas, Avenida de Carlos III, Plaza Francisco Rivera Paquirri en Cortijos de Marín, Rambla de San Antonio, travesía Playa Serena , Plaza La Revoltosa, Rambla de El Cañuelo, Avenida Reino de España, calle Pez Espada en la Urbanización, Paseo Carmen Sevilla en Playa Serena, Faro de Roquetas de Mar en el barrio de El Puerto, Plaza Aurora Boreal, Las Salinas, rotonda de Villa África, calle Encinar en Aguadulce, calle Los Galos en la zona de Torrequebrada y Avenida de Cerrillos.

En concreto, se pondrán a disposición de los usuarios un total de 183 bicicletas, 59 eléctricas y 124 de pedales. Estos trabajos de instalación se están llevando a cabo y se espera que finalicen a lo largo de este verano. Cabe destacar que las bicicletas están dotadas de portaequipajes y soporte para los teléfonos móviles. Así, las bicicletas eléctricas contarán con un dispositivo que permite regular la asistencia al pedaleo, es decir, la velocidad.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó que «este proyecto supone un paso firme hacia un modelo de ciudad más sostenible y conectada. Queremos ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa real y cómoda al transporte motorizado, reduciendo la huella de carbono y fomentando hábitos de vida saludables. Las bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, estarán disponibles en distintos puntos estratégicos para favorecer la intermodalidad con otros transportes y facilitar los desplazamientos no motorizados de forma segura y eficiente».

Esta iniciativa responde a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Roquetas de Mar, que contempla el desarrollo de redes ciclistas y peatonales como parte de un modelo urbano de proximidad. Además, se enmarca en las medidas exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para promover la movilidad sin emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.