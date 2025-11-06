Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó hace unos días de que ya finalizaron las obras de instalación de un total de 184 nuevos nichos ... en los cementerios de Roquetas de Mar y El Parador.

En concreto, 136 unidades en el camposanto de San Jerónimo repartidos en dos parcelas y, en lo que respecta al cementerio de El Parador se instalaron 48 nuevos nichos en una única parcela interior.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Carlos Muyor, destacó el trabajo que se llevó a cabo para mejorar y renovar las infraestructuras básicas y, al mismo tiempo, atender la demanda futura de este servicio. Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Medio Ambiente, Salud y Consumo, puso en marcha el dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, que incluyó la ampliación del horario de apertura de los cementerios municipales.

Así, los tres camposantos del término municipal - Roquetas de Mar, El Parador de Las Hortichuelas y Aguadulce - permanecieron abiertos en horario ininterrumpido de 9.00 horas a 19.00 horas, desde el martes 28 de octubre hasta este pasado lunes 3 de noviembre.

En este dispositivo participaron la brigada municipal de mantenimiento, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, con el fin de asegurar que la afluencia de visitantes y vecinos se desarrollase con normalidad y sin incidencias. Además, durante las últimas semanas se reforzaron las labores de adecentamiento, limpieza, jardinería, pintura y mantenimiento general en los tres cementerios municipales.