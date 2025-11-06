Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Muyor visita uno de los camposantos. IDEAL

Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios

De los 180 nichos, 136 unidades estaban en el camposanto de San Jerónimo repartidos en dos parcelas

J. C.

Roquetas de Mar

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informó hace unos días de que ya finalizaron las obras de instalación de un total de 184 nuevos nichos ... en los cementerios de Roquetas de Mar y El Parador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5 Retiran del mercado un medicamento para la hipertensión por la presencia de una sustancia cancerígena
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  9. 9 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  10. 10

    Las obras del metro ya están al 70% y encaran su recta final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios

Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios